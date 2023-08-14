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ÜVEY ANNE FİNAL BÖLÜMÜ tek parça izle! ATV ÜVEY ANNE dizisi 8. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

14.08.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üvey Anne dizisi sekizinci bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Erken final kararı alan Üvey Anne'nin oyuncu kadrosunda Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Üvey Anne final bölümü olan 8. bölümünde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Üvey Anne final bölümü için geri sayım devam ediyor. ATV'de yayın hayatına başlayan Üvey Anne, eski eşinin ihanetinin ardından toparladığı duygu dünyası, Faruk'a karşı değişen hisleriyle hallaç pamuğuna dönüşen ve duygularıyla mantığı arasında kalan İpek'in hikayesini konu almaktadır. İzleyiciler heyecanla 8. bölümü beklemeye başladı. Üvey Anne'nin yeni bölümü 14 Ağustos akşamında yayınlanacak. İşte Üvey Anne sekizinci bölüm konusu...

ÜVEY ANNE DİZİSİ 8. BÖLÜM NE ZAMAN?

Üvey Anne, her Pazartesi akşamı ATV'de yayınlanıyor. Üvey Anne dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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ÜVEY ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Üvey Anne dizisinin yedinci bölümünde;
Lansman gecesi Serap ve Faruk'un öpüştüğü görüntünün yayınlanmasından sonra Faruk soluğu Serap'ta alır. Ancak şirketin yandığı haberinin gelmesiyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştır. Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda Nisan ve Cem de oradadır. Kimse bilmese de az önce sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenmek Cem'in ruhunda derin yaralar açmıştır. Ancak daha da beteri, Cem'in bunları gizlemek zorunda kalmasıdır. O gece Faruk Serap'la hesaplaşamasa da Cem bir yolunu bulup hesaplaşacaktır.

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Diğer yandan evdeki herkes, özellikle de Nisan, babasından açıklama beklemektedir. Ayrıca açıklama bekleyen sadece onlar değildir. Olayın yayınlanması ile birlikte Gencer ailesi medyada gündem konusu olmuştur. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise adı gibi kudretli olan Faruk'un yakın arkadaşı Kudret olacaktır. Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Kudret, şirketi ateşe verenleri yakalamak konusunda arkadaşına yardımcı olmakla kalmayıp ortadan kaybolan Serap'ın da peşine düşecektir.

ÜVEY ANNE 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Üvey Anne dizisinin sekizinci bölümünde;
Serap, Faruk ile evlenmek için hazırlıklara başlar. Fakat İpek, Faruk'un evlenmeden önceden evlilik sözleşmesi yapması için ona baskı yapmaktadır. Serap'ın yeni hamlesi Faruk'un bu konuda net karar vermesini sağlayacaktır. Faruk'un verdiği bu karar, evde ortalığı karıştırmaya devam eden Mürvet için de çok şaşırtıcı olur ve kolları sıvayıp malikanede otorite kurmaya başlar.

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Nisan babasının evlilik kararını kabul etmeye niyetli değildir fakat yapacak bir şey de yok gibi görünmektedir. Ancak son anda aldığı bir telefon olayların seyrini değiştirecektir. Aynı anda Hayriş, Serap ile Cem'in geçmişteki ilişkilerine dair yeni bir kanıt bulunca bu durumun yaratacağı etkiler yüzünden oğluyla konuşmuş, bu konuşmadan sonra Cem hayatı ile ilgili yeni bir karar vermiştir.

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ÜVEY ANNE 8. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Üvey Anne dizisinin son bölümü olan 8. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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