Üvey Baba'nın Semiha'sı Seda Çetin artık bambaşka bir hayata sahip! İBB'de bakın ne iş yapıyor

Kemalettin Tuğcu'nun romanından uyarlanan ve Şemsi İnkaya, Betül Aşçıoğlu, Işıl Yücesoy, Kazım Kartal, Burçin Abdullah'ın rol aldığı 'Üvey Baba' dizisinde rol alan Seda Çetin artık bambaşka bir hayat yaşıyor.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Seda Çetin tiyatro oyunlarında rol aldıktan sonra dizi sektöründe süreklilik olmadığı için kariyerini başka yönde ilerletti.

"SABİT VE DÜZENLİ BİR İŞ"

HaberTürk'te yer alan habere göre; İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nden mezun olan 39 yaşındaki oyuncu; "Sanatla ilgili, sabit ve düzenli bir işimin olmasını istedim. 2009'dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. İBB'ye bağlı etkinlikleri programlıyoruz" dedi.



Seda Çetin, 2014'te İBB'de müfettişlik yapan Fatih Korkmaz ile evlendi.







