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Üvey kızına cinsel istismardan yargılanan sanığa 26 yıl hapis

16.11.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de üvey kızına cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanık savunmasında, "Onu çocuğum gibi seviyordum" dedi. Cinsel istismar suçunu zincirleme şekilde işlediği belirlenen sanık, 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Üvey kızına cinsel istismardan yargılanan sanığa 26 yıl hapis

Olay, 8 Haziran 2020 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki N.Ş., annesinin dini nikahla yaşadığı üvey babası R.Y.’nin (56) cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

İfadesi alınan şüpheli R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın, 2017 yılında da üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve şikayette bulunduğu, aile baskısı sebebiyle şikayetini geri çektiği öğrenildi.

"ONU ÇOCUĞUM GİBİ SEVİYORDUM"

Üvey kızına istismardan tutuklanan R.Y.’nin Kocaeli 3 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık R.Y., suçlamaları kabul etmeyerek, "N.Ş.’yi kendi öz çocuklarımdan ayırmadım. Onu öpmemin sebebi cinsel amaçla değildir. Onu çocuğum gibi seviyordum" dedi.

26 AY 3 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, sanığın cinsel istismar suçunu zincirleme şekilde işlediği kanaatine vararak, 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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