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Uyandığında eşini yanında bulamadı, ahıra girdiğinde dehşetle karşılaştı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.08.2019 00:55 | Son Güncelleme

Ardahan’da evinin yanında bulunan ahırda başından vurulmuş şekilde bulunan Birgül K.’nın (26) eşi Oğuz K. (35) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Uyandığında eşini yanında bulamadı, ahıra girdiğinde dehşetle karşılaştı!

Edinilen bilgiye göre olay, il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Küçüksütlüce köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz K. akşam birlikte uyuduğu eşinin gece yatakta olmadığını fark etti. Dışarı çıkıp eşini arayan Oğuz K., Birgül K.’yi evlerinin yanındaki ahırda başından tabancayla vurulmuş halde buldu.

Jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, Birgül K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin yanında bulunan tabancaya el konuldu.

Genç kadının cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, Oğuz K.’yi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan ahır

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