Uyanış: Büyük Selçuklu 29. Bölüm fragmanı yayınlandı! Melikşah'a karşı Turanşah ve Tekiş ittifak yapıyor

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer’in hikayesini anlatan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin yeni bölümünde neler olacak:

HEYECAN DOLU YENİ BÖLÜM

Sencer ile Tapar, kılık değiştirmiş ve Şelemzar’a girmeyi başarmıştı. Surların içinde operasyona devam edip Şelemzar’ın kapısını Melikşah’ın ordusuna açmayı başarmıştı. Fakat görünürde ne Melikşah ne de ordusu gelmişti Şelemzar önlerine! Sencer, Tapar ve Alplar o an ölümcül bir cenderenin içine sürüklendiklerini fark etmişler ve etrafları Batıni fedailerince kuşatılmıştı. Sencer, Tapar ve Alplar bu ölüm çıkmazından nasıl kurtulacaklardır?

MELİKŞAH'IN GAZABINDAN KURTULABİLECEK Mİ?

Sır açılmış; bu giz Selçuklu hanedanına ayan olmuştu! Bunun üzerine Turanşah intikam aramaya Isfahan’a gelmişti. Zira babası Kavurd’un ölümünü bu sırra bağlamakta ve babasının ölümünde baş failin Nizamülmülk olduğunu düşünmekteydi. Bu yüzden Sencer ile Tapar’ın operasyonunun başarıya ulaşabilmesi için süratle Şelemzar’a hareket eden Melikşah’ın önünü Turanşah kesmişti! Turanşah, Nizamülmülk’ü Melikşah’ın önüne getirmiş ve Nizamülmülk’ü öldürmekle tehdit etmişti. Turanşah, Nizamülmülk’ü öldürmeyi başarabilecek midir? Melikşah’a açıkça meydan okuyan Turanşah, Melikşah’ın gazabından kurtulabilecek midir?