MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Uyanış Büyük Selçuklu'da Çaka Bey'i canlandıracak oyuncu belli oldu

Uyanış Büyük Selçuklu'da Çaka Bey'i canlandıracak oyuncu belli oldu

09.03.2021 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uyanış Büyük Selçuklu'da Çaka Bey'i canlandıracak oyuncu belli oldu

TRT'de yayımlanan kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun'un yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Çaka Bey karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu.

Akli Film imzalı Uyanış Büyük Selçuklu yayınlandığı ilk bölümden beri zirvedeki yerini koruyor. TRT'nin fenomen dizisinin kadrosuna son olarak yeni bir oyuncu konuk oluyor. Okan Şenozan dev prodüksiyonlu dizide Çaka bey rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

84a3ca04-1542-4529-8274-74acbdb4477-eWUd

OKAN ŞENOZAN KİMDİR?

(d. 29 Mart 1968, Adana), tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

İlk, orta ve liseyi Ankara'da Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. 1991 yılında A.Ü.D.T.C.F tiyatro bölümü oyunculuk dalından mezun oldu. Ardından Devlet Tiyatrolarında görev almaya başladı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2014 yılında tek kişilik "Bizim Yunus" oyunundaki performansıyla "Sanat Kurumu" "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Çok iyi derecede Fransızca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki kızı vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Çukur'a damga vuran final sahnesi!Çukur'a damga vuran final sahnesi!
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Buğra Gülsoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Sürücüler dikkat: Radar şaşırtma yöntemi işe yarıyor mu?

Sürücüler dikkat: Radar şaşırtma yöntemi işe yarıyor mu?

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Selena'nın Nazlı'sının son hali olay oldu

Selena'nın Nazlı'sının son hali olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Diğer Haberler

Çakallarla Dans 4 nerede ve ne zaman çekildi? Oyuncular kimler?

Çakallarla Dans 4 nerede çekildi?

Masumlar Apartmanı 25. Bölüm fragmanı - Safiye, İnci’ye tokat atıyor, işler karışıyor!

Masumlar Apartmanı 25. Bölümde ne oluyor?

Çukur 119. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Yamaç kızı Masal ve Efsun'u kurtardı

Çukur'a damga vuran final sahnesi!

Sadakatsiz 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya, Derin'i Volkan'ın videosuyla mı yıkacak?

Sadakatsiz'de Asya'dan Derin'e Volkan videosu şoku!

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatı herkesi üzüntüye boğdu! Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları!

Acı haber yasa boğdu! "Bundan sonra bir yanımız hep eksik"

Menajerimi Ara dizisinin kadınlarından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması

Menajerimi Ara'nın kadınlarından 8 Mart kutlaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.