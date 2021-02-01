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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi setine TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ziyaret

01.02.2021 02:19 | Son Güncelleme:
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setini ziyaret etti. Sette ok atışı yapan Şentop, kısa süreliğine yönetmen koltuğuna da oturdu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile İstanbul'da ormanlık alanda çekimleri yapılan 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin setini ziyaret etti.

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Dizinin çekildiği bir sahneyi kamera arkasından oğulları ile birlikte izleyen Şentop, daha sonra ok atışı yaptı ve yönetmen koltuğuna oturdu.

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Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dizi seti çok güzel tasarlanmış. Çok önemli bir dönemi ele alıyor. Büyük Selçuklu'nun sınırlarının en büyük noktaya ulaştığı Melikşah dönemi. Büyük bir ilgiyle izleniyor. Gençlerin izlemesini özellikle tavsiye ederim. Bu tür tarihi olayları anlatan diziler çok önemli. Bütün dünyada ilgi alaka görüyor. Türkiye'de bunun eksikliği vardı. Dünyada birçok ülke tarih anlatan Türk dizilerini ilgiyle takip ediyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bizim çocukluğumuzda izlediğimiz, Allah sağlık versin Cüneyt Arkın'ın başrolde oynadığı, biraz masalsı tarihi filmler vardı."

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