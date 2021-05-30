Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon finaline damga vuracak savaş sahnesi!

TRT 1’in Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, 31 Mayıs Pazartesi akşam sezon finali yapacak. Sezon finaline ise 18 dakikalık savaş sahnesi damga vuracak.

Dizinin sezon finali bölümünde ekrana gelecek olan Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinin hazırlık ve çekimleri yaklaşık 2 hafta sürdü.

Yönetmen; sanat yönetmeni ve kostüm yönetmeni ile her bir oyuncu için ayrı ayrı strateji belirledi.

Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Kazak ekip Nomad Stunts tarafından özel bir koreografi planı çıkarıldı.

18 dakika uzunluğundaki savaş sahnesi için 200’den fazla figüran, 60’a yakın dublör ve çok sayıda at kullanıldı.



Uyanış: Büyük Selçuklu sezon finali bölümüyle 31 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.





