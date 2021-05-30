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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon finaline damga vuracak savaş sahnesi!

30.05.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'de ekrana gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 34. bölümüyle sezon finali yaparak ekrana ara verecek. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon finalinde Selçukluların, Kuvel Kalesi fethi için verdiği mücadele ekrana yansıyacak. 18 dakika boyunca sürecek olan savaş sahnesi, Türk televizyon tarihine de bir olarak geçecek.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon finaline damga vuracak savaş sahnesi!

TRT 1’in Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, 31 Mayıs Pazartesi akşam sezon finali yapacak. Sezon finaline ise 18 dakikalık savaş sahnesi damga vuracak.

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Dizinin sezon finali bölümünde ekrana gelecek olan Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinin hazırlık ve çekimleri yaklaşık 2 hafta sürdü.

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Yönetmen; sanat yönetmeni ve kostüm yönetmeni ile her bir oyuncu için ayrı ayrı strateji belirledi.

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Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Kazak ekip Nomad Stunts tarafından özel bir koreografi planı çıkarıldı.

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18 dakika uzunluğundaki savaş sahnesi için 200’den fazla figüran, 60’a yakın dublör ve çok sayıda at kullanıldı.

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Uyanış: Büyük Selçuklu sezon finali bölümüyle 31 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi
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