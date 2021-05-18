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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Turna Hatun’u Sevda Erginci’den iddialı poz

18.05.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Turna Hatun’u canlandıran Sevda Erginci, bir dergi için objektif karşısına geçti. Erginci, özel fotoğraflardan birini kendi Instagram hesabından paylaştı.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Turna Hatun’u Sevda Erginci’den iddialı poz

Karagül, Ver Elini Aşk, Yasak Elma, Sevgili Geçmiş ve son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu gibi dizilerde boy gösteren Sevda Erginci, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarından tam puan aldı.

Elele dergisi için kapak kızı olan Sevda Erginci, dergi için verilen pozlardan birini kendi Instagram hesabından paylaştı. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde dönem kıyafetleriyle görmeye alışık olduğumuz Sevda Erginci’nin bu pozu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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SEVDA ERGİNCİ UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDEN AYRILIYOR

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Turna karakterini canlandıran Sevda Erginci'nin diziden ayrılacağı konuşuluyor. Söylentilere göre; oyuncunun diziden ayrılma nedeni hikayesinin sona ermesi. Sevda Erginci’nin bu hafta son kez dizide görüleceği söyleniyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Turna Hatun’u Sevda Erginci mini şortuyla damdan paylaştıUyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Turna Hatun’u Sevda Erginci mini şortuyla damdan paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Sevda Erginci
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