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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Turna Hatun’u Sevda Erginci mini şortuyla damdan paylaştı

08.05.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1’in sevilen yapımı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Turna Hatun’u canlandıran Sevda Erginci, son sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını hem şaşırttı hem de güldürdü.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Turna Hatun’u Sevda Erginci mini şortuyla damdan paylaştı

Sevda Erginci, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Turna Hatun rolüyle ekranlarda boy gösteriyor. Başarılı oyuncu zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla hayranlarını şaşırtmayı başarıyor. Sevda Erginci’nin Instagram’da yaptığı son paylaşım ise büyük dikkat çekti. Oyuncunun çatıda oturduğu fotoğraf dikkat çekti. Elinde kruvasanla çatıya çıkan oyuncunun bu hali şaşırttı!

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SEVDA ERGİNCİ KARİYERİ

Sevda Erginci, 2012 yılında rol aldığı Veda dizisinin ardından Karagül dizisi ile dikkatleri çekti. Sonrasında Hayat Bazen Tatlıdır, Ver Elini Aşk dizilerinde oynadı. Yasak Elma’da hayat verdiği Zeynep karakteri ile de büyük bir çıkış yakaladı.

Ardından Sevgili Geçmiş isimli dizide rol alan Erginci, şimdi ise Uyanış Büyük Selçuklu ile ekranlara geliyor.

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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Sevda Erginci
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