TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan tarihi karakterlerden biri de Leyla Feray’ın hayat verdiği Gevher Hatun. Diziyi izleyenler tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılan sorular arasında “Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun kimdir?”, “Gevher Hatun nasıl öldü?” soruları da yer alıyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun kimdir? Gevher Hatun nasıl öldü?

GEVHER HATUN KİMDİR?

Gevher Hatun, Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Melikşah’ın oğlu Tapar’ın eşidir. ‘Bir Selçuklu meliki, sultanlığı hedefleyen oktur. Bu oku tutan yaysa melikin hatunudur. Benim okum yaydan öyle hızlı çıkacak ki diğerleri sultanlık hedefine varmadan o hedefini bulmuş olacak.’ diyen Gevher Hatun’u dizide genç oyuncu Leyla Feray canlandırıyor. Leyla Feray kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtı da merak ediliyor.

GEVHER HATUN NASIL ÖLDÜ?

Melike İsmetüddin Gevher Nesibe Hatun ya da bilinen adıyla Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan’ın kızıdır. 1204 yılında verem hastalığına yakalanarak Kayseri’de ölmüştür.