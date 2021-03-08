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Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun kimdir? Gevher Hatun nasıl öldü?

08.03.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun kimdir? Gevher Hatun nasıl öldü?

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, yayın hayatına başladığından beri izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Diziyi izleyen vatandaşlar arasında ise dizide geçen tarihi karakterler sıklıkla araştırılıyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun kimdir? Gevher Hatun nasıl öldü?

TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan tarihi karakterlerden biri de Leyla Feray’ın hayat verdiği Gevher Hatun. Diziyi izleyenler tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılan sorular arasında “Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun kimdir?”, “Gevher Hatun nasıl öldü?” soruları da yer alıyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun kimdir? Gevher Hatun nasıl öldü?

GEVHER HATUN KİMDİR?

Gevher Hatun, Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Melikşah’ın oğlu Tapar’ın eşidir. ‘Bir Selçuklu meliki, sultanlığı hedefleyen oktur. Bu oku tutan yaysa melikin hatunudur. Benim okum yaydan öyle hızlı çıkacak ki diğerleri sultanlık hedefine varmadan o hedefini bulmuş olacak.’ diyen Gevher Hatun’u dizide genç oyuncu Leyla Feray canlandırıyor. Leyla Feray kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtı da merak ediliyor.

GEVHER HATUN NASIL ÖLDÜ?

Melike İsmetüddin Gevher Nesibe Hatun ya da bilinen adıyla Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan’ın kızıdır. 1204 yılında verem hastalığına yakalanarak Kayseri’de ölmüştür.

leyla feray

LEYLA FERAY KİMDİR?

1993 yılında İstanbul’da doğan Leyla Feray, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünde tamamlamıştır.
Televizyon ekranlarında 2013 yılında yayınlanan ‘Ben Onu Çok Sevdim’ adlı dizi ile tanınan Leyla feray, daha sonra Paşa Gönlüm adlı dizide Türkan rolünü canlandırmıştır. Burak Özçivit ve Murat Boz’un başrollerinde oynadığı Üç Arkadaş adlı dizide de Gül Peri karakterini oynayan başarılı oyuncu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde de Gevher Hatun rolüyle karşımıza çıkmaktadır.

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TRT 1
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