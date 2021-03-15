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Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman | Hace’nin tokadından nasibini Faysal’da alıyor!

15.03.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman | Hace’nin tokadından nasibini Faysal’da alıyor!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Mehmet Özgür, Ekin Koç gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapımın son bölümü çok konuşuluyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin hayranları ise yeni bölümde neler olacağını merak ediyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde yıllarca annesiz büyüyen Tapar, Başulu Hatun’un öz annesi olduğunu öğrenmişti. Tapar’ın sert tepkisiyle karşılaşan Başulu Hatun ise büyük üzüntü yaşamıştı. İzleyiciler, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünü merakla beklerken, yeni fragman ekranlara geldi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 25. BÖLÜM

Tapar ile buluşmaya giden Başulu Hatun’u takip eden Turna; ikisinin gizlice buluştuklarını görmüş ve bu sırada Turna'nın boğazına bir hançer dayanmıştı.

Melikşah’ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu’dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu’nun gizlice buluştuğuna şahit oldu. Peki Sabbah, Başulu’nun kim olduğunu; onun Tapar’ın anası olduğunu öğrenebilecek mi?

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Türkmen Beyleri katliamını tertip eden Tekiş, ikinci hamle olarak bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah’a karşı bayrak açmaya çağırmaktaydı. Melikşah bu toplantıyı basmıştı. Melikşah, Tekiş’i cezalandıracak mı?

Diğer taraftan Sencer, tuzağa çektiği Tomas’ın da kendine tuzak kurduğunu anlamıştı. Tekiş’in ihanetini itiraf etmeyi teklif eden Tomas; bunun karşılığında Livya’yı Sencer’den istemişti. Sencer, kendisine sığınan bir kadını düşmanlarına teslim edecek midir?
Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar’a hâkim olmak isteyen Sabbah’ın emriyle bir oyun tertipleyip Nizamülmülk’ün huzuruna çıkacak ve Şelemzar emirliği isteyecektir. Nizamülmülk’ün Faysal’a cevabı ne olacaktır?

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Sabbah ile ittifak kurup Selçuklu’yu zayıflatmak ve hatta yok etmek için Selçuklu topraklarına gelen Bedrülcemali’nin ilk icraatı ne olacaktır? Melikşah’ın İslam Dünyası’ndaki nüfuzunu kırmak için hangi eyleme girişecektir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU İLK FRAGMAN

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 2. FRAGMAN


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TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi
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