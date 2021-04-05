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  4. Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı | "Taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmasınlar."

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı | "Taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmasınlar."

05.04.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi TRT1 ekranlarında izleyici karşısına geçiyor. Yayınlandığı tarihten beri reytinglerde büyük başarılar elde eden dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Mehmet Özgür gibi başarılı isimler yer alıyor. Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanan son bölümünde Tekiş’in tahtı ele geçirmek için Melikşah ile yaşadığı mücadeleyi görmüştük.

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı | "Taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmasınlar."

Uyanış Büyük Selçuklu yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Hace ve Melikşah arasında bir gerginlik döneminin başlayacağının sinyalleri veriliyor. Hasan Sabbah ise tam kazandım derken, tuzak içinde tuzağa düşüyor. Uyanış Büyük Selçuklu, merakla beklenen yeni bölümü ile 5 Nisan Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Tekiş ile girdiği taht mücadelesini kazanan Melikşah, Tekiş’e diz çöktürmüş, boynuna yay kirişini geçirmişti. Tekiş’in acıklı akıbeti ölüm mü olacaktır, yoksa Melikşah’ın merhameti Tekiş’in sağ kalmasına yetecek midir?

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Kınık Obası’nda Efruz’u fark eden Livya, onu Kınık Alplarına teslim etmek için harekete geçmiş fakat Hasan Sabbah tarafından ağır yaralanmıştı. Livya daldığı ölüm uykusundan uyanıp Efruz’un ve Faysal’ın bir Batıni olduğunu söyleyecek midir? Bu vesileyle Turna, babası İlteber’in Batınilerce öldürüldüğünü öğrenecek midir?

Sırrı öğrenen Hasan Sabbah, Başulu’yu kaçırmayı başarmıştı. Sabbah, Başulu’yu neden kaçırmıştır? Onu tutsak ederek hangi emeline varmayı planlamaktadır? Geri vermek için Başulu’ya karşılık Sencer’den hangi mühim şeyi isteyecektir?

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Tapar en sonunda emeline ulaşmış ve emir olacağını öğrenmişti. Sultan Melikşah tarafından Şelemzar Emiri tayin edilen Tapar’ı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMAN

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sencer’in tertibi neticesinde Tekiş’in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş’e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah’ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?

Öte yandan Sabbah, Kınık Obası’na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti’ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?

Kınık Obası’nda Efruz’u tanıyacak olan Livya, Efruz ile Sabbah’ı ele verecek midir? Efruz, Sabbah ile birlikte Kınık Obası’ndan kaçmayı başarabilecek midir?

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Tüm bunların yanı sıra; Terken, karnındaki bebeğin erkek olduğunu öğrenmiş, vakit kaybetmeden bu güzel haberle Melikşah’ı müjdelemişti. Terken doğuracak olduğu erkek bebeği kullanarak saraydaki dengeleri değiştirebilecek midir?

Diğer taraftan Selçuklu’nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu’nun İslam Âlemi’nde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah’tan bu takvimi istemişti. Bunun üzerine Sabbah’ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam’ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam’ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı.

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Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk, Fida’nın ihanetini nasıl deşifre edecektir? Nizamülmülk, bu takvim üzerinden Becrülcemali ve Sabbah’a ulaşmayı başarabilecek midir?


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TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi
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