Uygun fiyatlı Nokia 1 Plus geliyor

HMD Global ile küllerinden doğan Nokia, önümüzdeki Şubat ayında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde de sahne alacak. Genel olarak HMD Global, MWC kapsamında bir dizi duyuruda bulunuyor. Nitekim Finli üretici MWC 2019’u da boş geçmeyecek.

HMD Global’in uzun süredir gündemde olan 5 ana kameraya sahip amiral gemisi modeli Nokia 9’ı MWC 2019 kapsamında tanıtacağını zaten biliyoruz. Fakat Finli üreticinin etkinlikte tanıtacağı tek Nokia modeli bu değil.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir rapora göre, HMD Global giriş segmentine hitap eden Nokia 1 Plus modelini de Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtmayı planlıyor.

2018 yılında satışa sunulan Nokia 1’in halefi olan Nokia 1 Plus hakkında şimdilik çok bir bilgi yok. Telefonun hangi yonga setini kullanacağı ya da nasıl bir tasarıma sahip olacağı henüz netleşmiş değil.

Bildiğimiz tek şey 480 x 960 piksel çözünürlüğünde ve 18:9 en boy oranına sahip bir ekranla geleceği. 213 DPI piksel yoğunluğuna sahip olan ekranın 5 inçlik bir boyuta sahip olması bekleniyor.

Nokia 1 Plus’ın uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı ve bu nedenle öncelikli olarak Hindistan gibi gelir düzeyi düşük ülkelerde satışa sunulacağı tamin ediliyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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