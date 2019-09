Uykusu gelince kendisini kaybeden komik insanlar!

Uyku bir insanın en temel ihtiyacı, farklı yaşlarda insan günde 6-8 saat arasında uykuya ihtiyaç duyuyor. Uykusuz kalmanın, yetersiz uyumanın insanın gündelik yaşamına, iş ve okul hayatına, sağlığına, vs. olumsuz etkileri bir hayli fazla. Bu sebeple insanın uykusunu alması son derece önemli, düzenli bir uyku alışkanlığı sağlıklı bir yaşamın anahtarı. Ancak bu demek değil ki bulduğunuz her yerde, olabilecek en acayip pozisyonlarda uyuyabilirsiniz. Bazı arkadaşlar her yerde, en acayip şekillerde uyuma konusunda adeta uzman, sizin için bu arkadaşları bir araya getirdik.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20

21-

22-

23-

24-

25-

26-