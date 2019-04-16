Uykusuzluğu, son derece yorgunluk çekenler anlar!

Gerçek şu ki, modern dünyadaki tüm gerekli şeyleri yapabilmek ve aynı anda yeterince uyuyabilmek çok zor. Bu nedenle, bu yorgun insanların bazılarının küçük bir mola vermek ve biraz dinlenmek için herhangi bir fırsatı kullanması şaşırtıcı değildir.

İşte bu uykusuz insanları ve komik hallerini sizler için derledik...