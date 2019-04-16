Mynet Trend

Uykusuzluğu, son derece yorgunluk çekenler anlar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 16.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Uykusuzluk çekenler bu fotoğraflarda kendilerini bulacak! Günlük hayatta o kadar yoruluyoruz ki bir köşeye kıvrılıp 5 dakika kestirmek için can atıyoruz. Her yerde ve her koşulda uykuya dalan kişilerin fotoğraflarını sizin için bir araya getirdik...

Gerçek şu ki, modern dünyadaki tüm gerekli şeyleri yapabilmek ve aynı anda yeterince uyuyabilmek çok zor. Bu nedenle, bu yorgun insanların bazılarının küçük bir mola vermek ve biraz dinlenmek için herhangi bir fırsatı kullanması şaşırtıcı değildir.

İşte bu uykusuz insanları ve komik hallerini sizler için derledik...

Her an her yerde uyuyanlar!

UYURKEN ZAMAN VAKİT FARKETMEZ

UYURKEN ZAMAN VAKİT FARKETMEZ

UYURKEN BİLE COOL

UYURKEN BİLE COOL

DEPRESYON UYKUSU

DEPRESYON UYKUSU

5 DAKİKA DAHA ANNE

5 DAKİKA DAHA ANNE

ŞURADA BİRAZ KESTİREYİM GİDİCEM

ŞURADA BİRAZ KESTİREYİM GİDİCEM

BABASININ KIZI

BABASININ KIZI

HADİ BABACIM...

HADİ BABACIM...

ANNE GİTMİYORSAK UYUYORUM!

ANNE GİTMİYORSAK UYUYORUM!

UYURKEN KLONLANDIM!

UYURKEN KLONLANDIM!

DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİ (TEMSİLİ)

DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİ (TEMSİLİ)

KÖPEKLER DE SEVER RAHAT BİR UYKUYU

KÖPEKLER DE SEVER RAHAT BİR UYKUYU

HEPİNİZDEN İĞRENİYORUM UYKUSU

HEPİNİZDEN İĞRENİYORUM UYKUSU

BEN KALKTIM KALKTIM!

BEN KALKTIM KALKTIM!

KİMSE RAHATSIZ ETMESİNN

KİMSE RAHATSIZ ETMESİNN

YOK BÖYLE TATLI BİR UYKU

YOK BÖYLE TATLI BİR UYKU

TAMAM ANNE!

TAMAM ANNE!

UYURKEN ÇOK TATLISIN KANKA!

UYURKEN ÇOK TATLISIN KANKA!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyku uykusuz güzel bir uyku için öneri sağlıklı uyku Eğlence komik fotoğralar komik haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

Komünist Başkan sözünü tuttu!

Komünist Başkan sözünü tuttu!

İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...

Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...

On Numara çekilişinde büyük sürpriz! Böylesi görülmedi

On Numara çekilişinde büyük sürpriz! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kraliçeyle tanışacak olsanız neler yapmanız gerekir?

Kraliçeyle tanışacak olsanız neler yapmanız gerekir?

Hepsinin adını ezbere biliyoruz! Pek çok kişi yüzlerini ilk defa görecek

Hepsinin adını ezbere biliyoruz! Pek çok kişi yüzlerini ilk defa görecek

Antarktika’nın daha önce ağaçlarla kaplı olduğunu biliyor muydunuz?

Burası daha önce ağaçlarla kaplıydı!

Üçüzlerdeki tuhaflığı öğretmenleri farketti!

Üçüzlerdeki tuhaflığı öğretmenleri farketti!

Günlük eşyaları sanata çeviren 21 sıra dışı artist

Günlük eşyaları sanata çeviren 21 sıra dışı artist

Film karakterlerine benzerliğiyle dikkat çeken 17 kişi

Film karakterlerine benzerliğiyle dikkat çeken 17 kişi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.