Uykuya dalmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Öyleyse bu ev yapımı uyku tozunu deneyin

Gecenin bir yarısı uyanmaktan, tavana saatlerce bakmaktan ve uykusuz geçen günlerden siz de sıkıldınız değil mi? Düzensiz uykunun en büyük sebeplerinden biri strestir. Stres hormonları, iyi bir gece uykusu için dev bir engeldir. Uykusuzluk, vücudunuz ve zihniniz için ciddi sorunlar doğurabilir.

Eğer siz de bu mücadeleyi veriyorsanız bir de bu doğal yöntemi deneyebilirsiniz. Doğal uyku tozu tuz ve şekerden oluşuyor. Basit bir bileşim olmasına rağmen deneyen birçok kişi harika sonuçlar aldığını söylüyorlar. Bu iki ürün, stres hormonlarını düzenlemeye yardımcı olur ve hücre şarjı işlevi görürler. Şeker, vücudunuza daha fazla stres hormonu oluşturmayı bırakması için bir sinyal gönderirken, tuz adrenalin seviyesini kontrol altına alır.

Uyku tozu nasıl hazırlanır?

2 çay kaşığı pembe Himalaya tuzu

2 çay kaşığı organik kahverengi şeker

5 yemek kaşığı bal

Tüm malzemeleri bir kap içinde karıştırın. Homojen bir karışım elde edin. Yatmadan önce karışımdan bir yemek kaşığı alın ve dilinizin altına koyun.

Erimesini bekleyin.

Uyku sorunlarınız geçene kadar her gece bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

