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  4. Uysallar'ın Nil'i Songül Öden'den Kıvanç Tatlıtuğ itarafı

Uysallar'ın Nil'i Songül Öden'den Kıvanç Tatlıtuğ itarafı

11.04.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yeni dizisi Uysallar'ın Nil'i Songül Öden, İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk oldu. Songül Öden, 2005’te yayınlanan ‘Gümüş’ dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili itirafıyla gündeme geldi.

Uysallar'ın Nil'i Songül Öden'den Kıvanç Tatlıtuğ itarafı

Netflix Türkiye'nin yeni projesi Uysallar dizisinde Nil'i canlandıran Songül Öden İbrahim Selim İle Bu Gece programında samimi açıklamalar yaptı. 2005 yılında Gümüş dizisinde yer alan Öden ilginç bir itirafta bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynayan Öden açıklamasında "Karşımda Kıvanç ile oynuyordum dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum yeni mezun olmuşum küçüğüm. İnsanlar da çok acımasız" itirafından bulundu.

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"Şimdi umurumda değil" diyen Öden o dönem eleştirinin dozunun kaçtığını söyledi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Songül Öden
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