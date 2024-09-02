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Uyum programı! 2 Eylül geldi çattı, bugün onlar okullu oldu...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
02.09.2024 06:37
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Okullarda uyum programı bugün başlıyor. İlkokul 1. sınıflar ve okul öncesi grubundakiler eğitim öğretim hayatına erken katılacaklar. Uzmanlar velilerin ilk defa okula başlayacak çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Uyum programı! 2 Eylül geldi çattı, bugün onlar okullu oldu...

Yeni eğitim öğretim yılının heyecanı başladı. 2024-2024 eğitim öğretim yılı okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların açılmasıyla 2 Eylül'de (bugün) başlıyor. Uyum eğitimine katılan minikler kısa süreli okulda kalarak okula alışma sürecini bu şekilde geçirecekler.

ÜST SINIFLAR İÇİN TARİH 9 EYLÜL

Üst sınıflar içinse okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. İlk ara tatil 11-15 Kasım'da yapılacak. Yarı yıl tatilinin ise 20 Ocak'ta olması başlıyor. 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ikinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü bitecek.

"2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

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OKULA UYUM SÜRECİ NASIL OLMALI?

Tgrthaber'de yer alan habere göre; Okul öncesi ve 1. sınıfların okula erken başlatılmalarının amacı okula alışmalarını sağlamayı içeriyor.

Bu süreçte ebeveynlerin okula götürdüğü çocuklarını sınıf kapısına değil okul bahçesinde beklemeleri öneriliyor.

Uzmanlar velilere büyük görev düştüğüne dikkat çekerek bu süreçte çocukla sohbetin önemi vurgulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
okul öğrenci
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