YEMEK

Uyumadan önce bu karışımı için tüm yağlarınızı çatır çatır yakın!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

Mışıl mışıl uyurken bir yandan da çatır çatır yağlarınızı yakmaya hazır mısınız?

Mışıl mışıl uyurken bir yandan da çatır çatır yağlarınızı yakmaya hazır mısınız?

Uyumadan önce bu karışımı için tüm yağlarınızı çatır çatır yakın!

Mışıl mışıl uyurken bir yandan da çatır çatır yağlarınızı yakmaya hazır mısınız?

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Vücudunuzu içten dışa temizlemeye hazır olun!

Vücudunuzu içten dışa temizlemeye hazır olun!
Sağlıksız bir şekilde beslenmek, işlenmiş gıdalar tüketmek vücutta toksin birikmesine neden olur. Biriken toksin ise zamanla vücudun belli bölgelerinde yağlanmaya neden olur.
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Detoks etkisi yaratıyor, metabolizma hızlandırıyor

Detoks etkisi yaratıyor, metabolizma hızlandırıyor
Böbrekleri, bağırsakları, akciğerleri temizleyerek baştan aşağı vücudunuzu temizlemek ve tüm toksinlerden arınmak için sizlere özel bir gece içeceği tarifi vereceğiz. Metabolizma hızlandırma etkisi olan mucize karışım sayesinde hızlı bir şekilde yağ yakacak aynı zamanda sağlıklı bir vücuda sahip olacaksınız.
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Gerekli malzemeler:

Gerekli malzemeler:
1/3 su bardağı su, bir parça taze zencefil, 1/2 adet limon, 2 adet salatalık, 1 demet maydanoz
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Nasıl hazırlanır?

Nasıl hazırlanır?
İlk olarak maydanozu ve salatalıkları ufak bir şekilde kıyın. Ardından tüm malzemeleri blender'a koyun ve karışım pürüzsüz bir hale gelene kadar işleme devam edin. Dilerseniz son aşamada bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz.
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Nasıl tüketilir?

Nasıl tüketilir?
Gece yatmadan yarım saat önce karışımı taze bir şekilde hazırlayıp içmelisiniz. Tabii ki bunun yanında doğru bir beslenme programınızın olması şart. Bu aşamada beslenmenizden ekmeği ve paketlenmiş gıdaları çıkarmalısınız. 15 gün boyunca her gece yatmadan yarım saat önce içip beslenme modelinizi de değiştirirseniz farkı göreceksiniz. Eğer aranızda uygulamak isteyenler varsa bize sonuçlarını yazsın, merakla bekliyoruz :)
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