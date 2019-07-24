Uyuşturucu bağımlısı kayıp gencin annesinin yürek yakan feryadı

Olay yerine gelen dalgıç polisler tekne ile Fazıl S.'nin düşmüş olabileceği yere gelerek burada dalıp genci aramaya başladı. Ancak Fazıl S. bir türlü bulunamadı.

Annesi Aysel S.da sabah kalktığında oğlunu evde göremeyince balık avladığı yere gitti. Köprüye gelip baktığında motosikleti, kıyafetleri, oltası ve eroin kullandığı malzemeleri köprüde olmasına rağmen oğlunu bulamadı. Bunun üzerine anne hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Fazıl S.'nin uyuşturucu aldıktan sonra köprüden nehre düşmüş olabileceğini ya da intihar etmiş olabileceğini tahmin ederek Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği'ndeki dalgıç polisleri bilgi verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşında uyuşturucuya başlayan ve geçtiğimiz günlerde eroin bağımlılığından kurtulmak için tedaviye başlayıp çip taktıran 35 yaşındaki Fazıl S. dün balık avlamak için Seyhan Nehri üzerindeki Gençlik Köprüsü'ne gitti.

Dalgıç polisler arama yaparken anne nehrin kıyısında çalışmaları izleyip bir ağaca tutunarak ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Anne Aysel S., oğlunun 11 yaşındayken eroine alıştırıldığını çok bırakmak istediğini ancak bir türlü bırakamadığını en son çip taktırdığını ancak buna rağmen dün gece balık avlarken yine kullandığını belirterek, "Uyuşturucu satanlar kurban olduğum Allah'ımdan dilerim evlatlarıyla bunu yaşamasınlar. Allah öyle bir dert versin ki her gün kanasınlar. Allahları, peygamberleri, kitapları varsa yapmasınlar. Kurtaramadım oğlumu. Ben 11 yaşından beri oğluma tut annem elimi seni kurtaracağım dedim yapamadım. Yapamadım Fazıl yapamadım. Senin düğününü yapacağım oğlum damatlık almıştım sana annem. Çık Fazılım çık" diye gözyaşlarına boğuldu.

"BUGÜN BENİM BAYRAMIM"

Aysel S. "'Annesi kurtuldu' deyin. 15 yaşından beri oğlumla mücadale ediyorum. Götürmediğim, tedavi ettirmediğin yer kalmadı. Bu illetten kurtaramadım. Bugün benim bayramım, çünkü oğlum bu illetten kurtuldu. En son 'baba motor al' dedi. Motor alırsak, uyuşturucuyu bırakacağını söyledi. Bu motor onun sonu oldu. Oğlumun mezarının başına bu motoru getirip, koyacağım. Millete dua ederken diyorum Allah size hayırlı evlat versin. Zenginlik istemeyin. Keşke doğru olsa öldüğü, şeker dağıtacağım, davul tutacağım. Benim oğlum yaşarken ölüydü. Eğer öldüyse şimdi yaşamaya başladı. Benim oğlum yaşamıyordu ki. Size ona yaşamak mı diyorsunuz. Bir odanın içinde yaşıyordu" dedi.

4 çocuk annesi Aysel S., "Her gün 300 lira bulmaktan kurtuldum. Kolay kolay rüya görmem. Dün oğlumu yeşillikler içinde gördüm. Her yerde polis vardı. Sabah bu olay yaşandı. İçime doğmuş" diye konuştu.

(İHA / DHA)



