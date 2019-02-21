Uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi, akıllara durgunluk verdi

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Çekirge Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Ekipler, istihbarat ve fiziki takip çalışmalarının ardından dün akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; ruhsatsız 2 tabanca, 1 antika tabanca, çok sayıda dolu fişek, cop, çakar lamba ile 5 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu için kullanılan bazı düzenekler ele geçirildi. Evde detaylı arama yapan ekipler, yatak odasındaki dolaba gizlenen, otomobil anahtarı görünümlü hassas teraziyi de buldu. Evdeki F.A., Ö.A., A.B., Ö.M., B.D. ile A.Y. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
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