Uyuşturucudan kaybettiği kız arkadaşı için yazdığı senaryo film oldu

Sevdiği kızın, hayalleriyle dünyadan göçüp gittiğini anlatan Artun, şöyle konuştu:

"Hayallerimiz vardı. O radyocuydu. İnsanlara güzel bir hayat sunuyordu. Kitaplar yazmak istiyordum. Ne yazık ki ilk yazdığım kitap, kız arkadaşımın ölümle sonuçlanan uyuşturucu bataklığına yolculuğu oldu. Uyuşturucudan gençlerimizi kaybediyoruz. Bu durumu ne kadar iyi anlatabilirsek uyuşturucuyla o kadar iyi savaşabiliriz. Bir genci bile kurtarabilsek bizim için çok iyi. Filmimizi de bu nedenle çekiyoruz. Bir terör örgütünün, gençleri hatta çocukları zehirlemek için yaptıklarını anlattık. Dram ağırlıklı filmimizde emniyet operasyonlarının arka planı da yer alıyor."

Filmde uyuşturucudan elde edilen paraların terör örgütlerine aktarıldığını anlattıklarını belirten Artun, "Uyuşturucu kullansa da ülkesini seven, teröre karşı duran gençlerimiz var ama aldıkları her bir uyuşturucu madde, terör örgütlerinin şarjörüne mermi olarak dönüyor. Bunun farkına varmalılar." dedi.

Artun, filmi 2020 yılının ilk yarısında gösterime gireceğini kaydetti.

