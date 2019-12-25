MAGAZİN

Uyuşturucudan kaybettiği kız arkadaşı için yazdığı senaryo film oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Antalya'da sevdiği kızı uyuşturucudan kaybeden Cihangir Artun, bağımlılığa dikkati çekmek için hayat hikayesini kitaplaştırdı, terör ile uyuşturucunun bağlantısını, senaristliğini yaptığı "Dön Evine Kilit" filmiyle anlattı - Ankara ve Antalya'daki çekimlerinde sona gelinen filmin senaristi Cihangir Artun: - "Bir genci bile kurtarabilsek bizim için çok iyi. Filmimizi de bu nedenle çekiyoruz. Bir terör örgütünün, gençleri hatta çocukları zehirlemek için yaptıklarını anlattık" - "Uyuşturucu kullansa da ülkesini seven, teröre karşı duran gençlerimiz var ama aldıkları her bir uyuşturucu madde, terör örgütlerinin şarjörüne mermi olarak dönüyor. Bunun farkına varmalılar"

SÜLEYMAN ELÇİN - Sevdiği kızı uyuşturucudan kaybeden senarist Cihangir Artun'un kaleme aldığı ve uyuşturucu ile terörün bağlantısını anlatan "Dön Evine Kilit" adlı sinema filmi, 2020 yılının ilk aylarında vizyona girecek.

Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki Cihangir Artun, çocukluk aşkını, 15 yıl önce 24 yaşındayken uyuşturucudan kaybetti. Kız arkadaşının acısını, bağımlılıkla mücadele ederek bastıracağını düşünen Artun, hayat hikayesini "Dön evine bırak esrarı" kitabıyla kaleme aldı.

Seminerlerde ve konferanslarda uyuşturucunun zararlarını anlatan Artun, daha sonra uyuşturucu ile terörün bağlantısını anlatan "Dön Evine Kilit" adlı sinema filminin senaryosunu yazdı.

Turgut Ural'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin Ankara ve Antalya'daki çekimlerinde sona gelindi. Başrolünde Reyhan İlhan ve İskender Bağcılar'ın oynadığı film, 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.

- Kurtarılan bir kişi bile kazanç

Senarist Artun, AA muhabirine, kız arkadaşını nişan hazırlıkları yaparken kaybettiğini söyledi.

Vatani görevinden döndüğünde kız arkadaşının uyuşturucu kullanmaya başladığını öğrendiğini belirten Artun, kız arkadaşını uyuşturucudan vazgeçirmeye çalıştığını dile getirdi.

Sevdiği kızın, hayalleriyle dünyadan göçüp gittiğini anlatan Artun, şöyle konuştu:

"Hayallerimiz vardı. O radyocuydu. İnsanlara güzel bir hayat sunuyordu. Kitaplar yazmak istiyordum. Ne yazık ki ilk yazdığım kitap, kız arkadaşımın ölümle sonuçlanan uyuşturucu bataklığına yolculuğu oldu. Uyuşturucudan gençlerimizi kaybediyoruz. Bu durumu ne kadar iyi anlatabilirsek uyuşturucuyla o kadar iyi savaşabiliriz. Bir genci bile kurtarabilsek bizim için çok iyi. Filmimizi de bu nedenle çekiyoruz. Bir terör örgütünün, gençleri hatta çocukları zehirlemek için yaptıklarını anlattık. Dram ağırlıklı filmimizde emniyet operasyonlarının arka planı da yer alıyor."

Filmde uyuşturucudan elde edilen paraların terör örgütlerine aktarıldığını anlattıklarını belirten Artun, "Uyuşturucu kullansa da ülkesini seven, teröre karşı duran gençlerimiz var ama aldıkları her bir uyuşturucu madde, terör örgütlerinin şarjörüne mermi olarak dönüyor. Bunun farkına varmalılar." dedi.

Artun, filmi 2020 yılının ilk yarısında gösterime gireceğini kaydetti.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için... Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için...
‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan büyük şölenCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan büyük şölen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cihangir Artun film senarist uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

TIR'ları teker teker incelediler! Ekipleri alarma geçiren ceset!

TIR'ları teker teker incelediler! Ekipleri alarma geçiren ceset!

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

Hakemler boykota hazırlanıyor!

Hakemler boykota hazırlanıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de

‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan büyük şölen

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan büyük şölen

'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı

'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı

Başkentte huzurevi sakinlerine "Derin Bir Nefes Konseri"

Başkentte huzurevi sakinlerine "Derin Bir Nefes Konseri"

Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı

Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı

Dinek Dağı turizme kazandırılıyor

Dinek Dağı turizme kazandırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.