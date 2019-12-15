Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor! (Uyuz hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?)

Türkiye genelinde ve İstanbul'da vatandaşların uyuz salgını tedirginliği devam ediyor. Geçen hafta çıkan salgın haberleri ve ilaçlarda sıkıntı yaşandığına dair iddialar sonrası konu gündemdeki yerini koruyor, sosyal medyada da sıkça konuşuluyor. Peki, uyuz hastalığı nedir, uyuz belirtileri nelerdir, nasıl korunulabilir?

"TEDAVİYE DİRENÇLİLER"



Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, vakalarla ilgili olarak uyuz şikayetiyle polikliniklere başvuruda çok fazla artış olduğunu ve dermatoloji uzmanlarının 'Eskisine göre çok fazla uyuz vakası geliyor. Tedaviye de çok dirençliler' dediklerini aktarmıştı.

"İLAÇ SIKINTISI VAR" İDDİASI



İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise, ilaç firmalarının uyuzda salgını öngörmediklerini ve bu nedenle ilaç sıkıntısı yaşandığını dile getirmişti. Özellikle göçmenlerin bulunduğu ilçelerde vakalarda artış gözlemlendiği de öne sürülmüştü.

SAĞLIK BAKANLIĞI: İLAÇ SIKINTISI SÖZ KONUSU DEĞİL



Sağlık Bakanlığı tarafından uyuz ilacı bulunamadığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada "Herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir. Mevcut stok ve üretim miktarları önümüzdeki dönemde de bir sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir" denilmişti.