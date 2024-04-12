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'Uzak dur' uyarılarını umursamıyorlar! Yunus Emre ödülünü Aleyna ile paylaşınca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.04.2024 07:29
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Survivor All Star'da 2024 yılında en çok konuşulan ikili Aleyna ve Yunus Emre. Sosyal medyada aralarındaki samimiyet sık sık gündeme gelirken ikilinin yakınlarından her iletişim ödülünde "Uzak dur" mesajları geliyor. Ancak ikili bu uyarıları umursamıyor. Bu sefer de ödül oyununda yaşananlar dikkat çekti.

'Uzak dur' uyarılarını umursamıyorlar! Yunus Emre ödülünü Aleyna ile paylaşınca...

Survivor All Star'da Aleyna ve Yunus Emre arasındaki arkadaşlık zaman zaman farklı yorumlanıyor. Öyle ki Yunus Emre'nin karısı bu durumdan rahatsız olmuş ve ilk iletişimde kocasını "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Aleyna'nın annesi "Yunus Emre'den uzak dur!" mesajı vermiş ancak kızı yazışmada ne diyeceğini bilememişti.

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"Hepsi arkadaşım" yanıtından sonra Aleyna ve Yunus Emre yine gündem oldu. Açık artırma oyununda kek alan Yunus Emre kekini Aleyna ile paylaştı.

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Acun Ilıcalı durumu fark edince "Yemek paylaşması yoktu siz berabere döndünüz" dedi. Aleyna ise "Söylenmedi öyle bir şey" yanıtını verdi.

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"Takımca vermedik yemeği arkadaşlar paylaşım yok yemeklerde onu sen geri al tekrar o zaman kendin yiyebilirsin" diyen Acun Ilıcalı'nın sözleri sırasında ikilinin gülümsemeleri dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya anne
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