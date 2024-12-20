Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı sonrası TT oldu! "Başkasının yatağından çık da..."

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde olduğu Uzak Şehir’in 7. bölümünden fragman yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Alya için eziyet yeni başladı. Sadakat, Cihan ve Alya'nın evliliğinden sonra daha acımasız yüzünü Alya'ya gösteriyor ve Cihann karısı ve annesi arasında kalıyor.

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı sosyal medyada da çok konuşuldu. Özellikle Sadakat'ın Cihan'a "Başkasının yatağından çık da kocalığını yap" dediği anlar sosyal medyayı salladı.

O sahneleri görenler ikiye ayrıldı, kimi Sadakat'e hak verdi kimi ise Cihan'ın tarafında oldu.

UZAK ŞEHİR'DE NE OLDU?

Sadakat’in Alya’yı vurması ve gerçeğin Alya’dan saklanması beraberinde getirdiği sorunları da çığ gibi büyütmeye başlatır. Cihan annesinin yaptığı hatayı düzeltmeye çalışırken öte yandan da Ecmel, Sadakat ’in açtığı yolu kendi lehine çevirmeye çalışır.

Alya’nın kendini vuranın kim olduğunu sorgulamaya başlaması Cihan’ı köşeye sıkıştırır ama Sadakat, gerçeği Alya’ya meydan okurcasına itiraf eder; Alya’yı vuran kendisidir.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Yapımını AyNa Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Dizide Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.