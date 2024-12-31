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  4. Uzak Şehir 7. bölüm yine sosyal medyanın gündeminde! Seyirciden "Sadakat" isyanı

Uzak Şehir 7. bölüm yine sosyal medyanın gündeminde! Seyirciden "Sadakat" isyanı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.12.2024 09:22
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Uzak Şehir 8. bölümü ile büyük ilgi gördü. Dizide Sadakat'in sahneleri sosyal medyayı salladı. Reyting zirvesine tırmanan dizi, sosyal medyada "Sadakat baydı" yorumlarıyla gündeme geldi.

Uzak Şehir 7. bölüm yine sosyal medyanın gündeminde! Seyirciden "Sadakat" isyanı

Uzak Şehir 8. bölümü ile ekranlara geldi ve her bölümüyle izleyicisini heyecanlandırmayı sürdürüyor.

Son bölümde, Alya oğlunu alıp gitmeye çalışırken Cihan buna engel olur. Ancak Alya, tüm zorluklara rağmen hastanede uzman doktor olarak işe başlar. Sadakat ise Alya'yı o hastaneden çıkarmak için kararlıdır.

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Reytinglerde zirveye tırmanan Uzak Şehir, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Diziyle ilgili "Sadakat baydı", "Artık hikayeyi Sadakat'ten çıkarın", "Bıktım cidden 1 hafta biz Sadakat'ın saçmalıklarını izlemek için mi bekliyoruz?", Sadakat’ın sahnelerinin bu kadar çok olması ve haddini cidden çok fazla aşması çok sıkıcı bir hal aldı" gibi yorumlar hızla yayıldı.

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UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Reytinglerde kendi rekorunu kıran Uzak Şehir'de Ozan Akbaba. Sinem Ünsal başrolde yer alıyor. Uzak Şehir oyuncuları arasında Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş gibi isimler de yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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