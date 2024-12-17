Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın evlenmesi olay oldu! Reytinglerde zirveyi gördü

Uzak Şehir 6. bölümüyle hem sosyal medyayı salladı hem de zirvedeki yerini korudu. Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan Uzak Şehir dizisinden yaşananlar gündem oldu.

Uzak Şehir son bölümde Alya ve Cihan evlendi. Alya ile uzun uzun konuşan Cihan, evlilikte yengesini ikna etti.

Cihan'ın nikah öncesi Alya ve Deniz'i de alıp kardeşi Boran'ın mezarına gitmesi sonrasında kocasına karşı kendini mahcup hisseden Alya, Cihan'dan Boran'ın taktığı yüzüğü çıkarmasını istedi.

Düğün sahnesinde ise Sadakat'ın "Ben Sadakat Albora… Gelinim Alya Albora ve oğlum Cihan Albora'dan tez vakitte sağlıklı bir erkek torun isterim" sözleri herkesi şoke etti.

Sosyal medyanın konuştuğu sahneler sonrası reyting sonuçları da gündeme geldi. Uzak Şehir dün akşam yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde 1. oldu.

‘UZAK ŞEHİR’ 3 KATEGORİDE DE BİRİNCİ

Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle yine rekor kırdı. Her sahnesi heyecanla izlenen dizi, Total izleyici grubunda 11.06 reyting yüzde 28.27 izlenme payıyla yüksek reyting aldı. AB Kategoride 6.72 reyting 17.57 izlenme payı ile, 20+ABC1’de ise 10.46 reyting ve yüzde 23.87 izlenme payı alan Uzak Şehir, pazartesi akşamına bir kez daha damga vurdu.

Reytingleri alt üst eden Uzak Şehir için "Zirvenin sahibi", "Zirve en çok sana yakıştı", "Mekanın sahibi geldi çekilin", "Diğer kanallar ağlıyor" yorumları yapıldı.