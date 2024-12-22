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Uzak Şehir'in Alya'sı için ilk teklif o oyuncuya gitmiş! İmza aşamasındayken vazgeçtiği ortaya çıktı! Şaşırtan isim...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.12.2024 19:59
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Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehir'deki başrol karakter Alya için ilk önce başka bir oyuncuya teklif götürüldüğü ortaya çıktı. O isim ise şaşırttı...

Uzak Şehir'in Alya'sı için ilk teklif o oyuncuya gitmiş! İmza aşamasındayken vazgeçtiği ortaya çıktı! Şaşırtan isim...

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan Uzak Şehir dizisi yeni sezonda ses getiren projelerden biri olmayı başardı.

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İnci Taneleri'ni tahtından eden dizi, her hafta sahneleri ve karakterleriyle gündem oluyor. Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya karakteri ise dikkatleri üzerine çekiyor. Cihan ve Alya'nın uyumu ise seyirci tarafından çok sevildi. Haftalar sonra ise Alya karakteriyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

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İLK TEKLİF ESRA BİLGİÇ'E GİTMİŞ!

Uzak Şehir dizisinde sevilen Alya karakteri için aslında ilk teklif Sinem Ünsal'a yapılmamış. Ozan Akbaba'nın partneri olarak önce Esra Bilgiç düşünülmüş. Güzel oyuncu imza aşamasındayken başka projeleri okuma kararı aldığı için projeyi reddetmiş.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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