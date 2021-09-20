Uzak Şehrin Masalı 3.Bölüm fragmanı yayınlandı! "O seni boşuyor Affan Efendi"

Uzak Şehrin Masalı, yeni sezonun beğenilen dizileri arasında yer alıyor. İlk iki bölümü ile seyircileri ekranlara kilitleyen Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç ve Timur Acar gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Söz konusu dizi Mustafa Şevki Doğan tarafından yönetiliyor ve Can Sinan tarafından kaleme alınıyor. İşte detaylar...

UZAK ŞEHRİN MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Çekimleri Kars ve İstanbul'da gerçekleşen Uzak Şehrin Masalı dizisinin 3. bölüm fragmanında eşi Umay'ı kaybeden Affan'ın öfkeden deliye döndüğü görülüyor. "Umay güzel karım, tutamadım elimde seni" diyen Affan, "Sen Umay diye ağlarken bugün avukata gitmiş dilekçe vermeye. O seni boşuyor Affan Efendi" sözlerini işitiyor. Uzak Şehrin Masalı dizisinin 3. bölümü 26 Eylül Pazar akşamı FOX ekranlarında olacak.

UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI KİMLER?