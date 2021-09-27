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Uzak Şehrin Masalı dizisi reytinglere yenildi! Fox'tan erken final kararı

27.09.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslıhan Güner ile Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehrin Masalı dizisi final yapıyor. Reytinge yenilen dizi 5. bölümde ekrana veda edecek.

Uzak Şehrin Masalı dizisi reytinglere yenildi! Fox'tan erken final kararı

25 Film’in Kefaret’in ardından FOX için çektiği yeni dizisi olan Uzak Şehrin Masalı dün Teşkilat’ın sezonu açmasıyla beraber 2 reytinge düştü.

Bunun üzerine FOX ile yapım şirketi daha fazla uzatmadan ekrana veda etme kararı aldı. Bugün tüm menajerlere dizinin 5. bölümde ekrana veda edeceği bilgisi iletildi.

Uzak Şehrin Masalı dizisi oyuncuları arasında Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor. Dizinin çekimleri Kars'ta gerçekleşti. İstanbul'daki çekimler ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan platolarda ve İstanbul Şile civarlarında gerçekleşti.

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UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU

Çok yakında ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan “Uzak Şehrin Masalı”nda Umay (Aslıhan Güner); kocası Affan’ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur.

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Sonunda Umay’ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe’ye yerleşmekten başka çaresi yoktur.
Uzak Şehrin Masalı (2)
Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars’ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur.

Uzak Şehrin Masalı (4)

Kürşat, Umay ve Sonay’ın yolları Eskitepe’de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay’ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir.
Uzak Şehrin Masalı (1)

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Anahtar Kelimeler:
FOX Uzak Şehrin Masalı dizisi
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