Uzaya gönderilecek ilk Türk hakkında açıklama!

Gazetecilere konuşan Rogozin, UUİ’ye Türk kozmonot gönderilmesi konusuna ilişkin “Bu konu henüz çözüme kavuşmadı. Sadece MAKS’ta işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik böyle güçlü bir ivme vardı” dedi.

Konunun Türkiye tarafından çözümlenme aşamasında olduğunu belirten Rogozin “Sayın Erdoğan’la görüşmemizin ertesi günü, Türkiye’den bir temsilci heyet bana gelip hem bizim fikirlerimizi netleştirdi hem de kendilerininkini aktardı. Bu nedenle konuyla ilgili aktif bir müzakere süreci başladı” ifadelerini kullandı.

Bir karar alınması halinde uçuşun ne zaman gerçekleşeceği hususunda da tahminde bulundu.

Rogozin “Teorik olarak büyük ihtimalle 2023 yılında. Zira bir hazırlık sürecine ihtiyacımız var. 2021-2023 döneminde hazırlık yapılır. Bir kozmonotun UUİ’ye uçabilmesi için gereken minimum hazırlık süresi bu” dedi.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı ziyareti sırasında Türk lidere UUİ’ye bir Türk astronotu göndermeyi önermişti.



