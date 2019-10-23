Üzerine biri binmeye kalkınca ölü taklidi yapan at!

Aristo’nun çok güzel bir sözü vardır: İnsan olarak mutluluğu tabiatımızı mükemmelleştirerek bulabiliriz der ve aslında içimizde kim olduğumuza vurgu yapar. Bu sadece insanlar için değil, tüm canlılar için doğru bir söz aslında. Ancak etrafta atlık yapmakla o kadar meşgul bir arkadaş var ki Felsefeye giriş 101 dersini kaçırmış anlaşılan. Jingang isimli bu at üzerine kimsenin binmesine izin vermiyor, bunu yapmak için de kendince çok dramatik bir yol bulmuş: Ölü taklidi yapıyor! Henüz açıklanmamış olsa da 2020 Oscar ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu dalında şimdiden bir adayımız var gibi görünüyor.

İşte Jingang’ın milyonlarca kez izlenen harika videosu:



