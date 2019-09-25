Üzerinizdeki stresi alıp kuş gibi hafifleten stres çayı tarifi

Kendinizi gergin ve huzursuz hissetiğiniz anlarda sakinleştirici çaylardan destek alabilirsiniz. Bazı doğal otlar bu durum için biçilmiş kaftandır. Özellikle lavanta bu konuda oldukça etkilidir. Stresli anlarda lavanta koklamak bile çözüm olabilir.

Şimdi bu şifalı bitkiyi demleyin ve yudumlayın. Gün içinde nasıl da gevşedeceğinizi adım adım hissedeceksiniz.

STRES ÇAYI TARİFİ MALZEMELERİ

2 tatlı kaşığı kuru lavanta

Bir tatlı kaşığı anason

Bir tatlı kaşığı kuru papatya

Bal

YAPILIŞI

Bir demlikte suyu kaynatın ve kaynadıktan sonra altını kapatın.

Demliğin içine bal hariç diğer malzemeleri koyun ve 10 dakika demlenmeye bırakın.

Karışımı günde 3 bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz. İçerken içine balı eklemeyi unutmayın.

