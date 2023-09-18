Uzi'nin ev sahibi, rapçinin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını söyleyip evin halini paylaştı! Yanıt gecikmedi

Son dönemin dikkat çeken rapçilerinden biri de Uzi. Son dönemde Aleyna Tilki ile de ilişkisiyle daha da popüler olan Uzi'nin 2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcılarından olması dikkat çekişti.

Rapçi Uzi şimdi başarısıyla değil hakkındaki iddia ile gündemde. Uzi'nin ev sahibi 4 aylık kirasını ödemediğini ve evi bu şekilde bırakıp kaçtığını iddia etti. Ev sahibi Elif Obadan şunları yazdı:

"2022 yılında TR’nin en çok dinlenen sanatçısı (!) Uzi’nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill’deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!"

UZİ'DEN HEMEN AÇIKLAMA GELDİ

Uzi'den ise açıklama gecikmedi.

Rapçi açıklamasında "Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.

Ev sahibi paylaşımdan sonra hesabını kapattı.

