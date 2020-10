Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu

Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış, epilasyon yaptırmayı düşünenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Dalmış, “Güneşten korunanlar her mevsim epilasyon yapabilir” dedi.

Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış, epilasyon yaptırmak isteyenleri uyararak her mevsim epilasyon yapmak isteyenlerin güneşten korunması gerektiğini kaydederek, doktor kontrolüyle epilasyonun yapılması gerektiğini belirtti. Çeşitli hastalığı olanların epilasyon yapmasında sakınca oğluğunu hatırlatan Dalmış, “İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak ve bu sayede yılın her mevsimini rahat bir şekilde geçirmek istiyorsanız lazerli epilasyon sayesinde bu amacınıza ulaşabilirsiniz. Fakat, bu işlemin birtakım riskleri bulunmaktadır. Her şeyden önce, sedef ve benzeri deri hastalığınız varsa, sivilce ilacı kullanıyorsanız, kalp piliniz bulunuyorsa, sara hastalığından muzdaripseniz ve sarı tüylü iseniz size lazerli epilasyon işleminin tavsiye edilmediğini söylemeliyiz. Bunun dışında, cilde zarar vermeden geçen ve kıl kökünü hiçbir şekilde etkilemeyen bir yöntem olduğunu ifade etmek gerekir. Bir başka deyişle, epilasyon işleminin ertesinde vücutta herhangi bir atık madde bulunması söz konusu bile değildir” dedi.