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Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.10.2020 10:21 | Son Güncelleme

Uzman Dr.

Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu

Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış, epilasyon yaptırmayı düşünenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Dalmış, “Güneşten korunanlar her mevsim epilasyon yapabilir” dedi.
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış, epilasyon yaptırmak isteyenleri uyararak her mevsim epilasyon yapmak isteyenlerin güneşten korunması gerektiğini kaydederek, doktor kontrolüyle epilasyonun yapılması gerektiğini belirtti. Çeşitli hastalığı olanların epilasyon yapmasında sakınca oğluğunu hatırlatan Dalmış, “İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak ve bu sayede yılın her mevsimini rahat bir şekilde geçirmek istiyorsanız lazerli epilasyon sayesinde bu amacınıza ulaşabilirsiniz. Fakat, bu işlemin birtakım riskleri bulunmaktadır. Her şeyden önce, sedef ve benzeri deri hastalığınız varsa, sivilce ilacı kullanıyorsanız, kalp piliniz bulunuyorsa, sara hastalığından muzdaripseniz ve sarı tüylü iseniz size lazerli epilasyon işleminin tavsiye edilmediğini söylemeliyiz. Bunun dışında, cilde zarar vermeden geçen ve kıl kökünü hiçbir şekilde etkilemeyen bir yöntem olduğunu ifade etmek gerekir. Bir başka deyişle, epilasyon işleminin ertesinde vücutta herhangi bir atık madde bulunması söz konusu bile değildir” dedi.

“Doktor kontrolünde epilasyon yapılmalı”
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış, epilasyon yaptırmak isteyenlerin seçmiş oldukları hastane ve doktor tercihlerini iyi yapması gerektiğini hatırlatarak doktor kontrolünde epilasyon yapılması gerektiğini söyledi. Dalmış, “Her şeyden önce, güvenilirliği kanıtlanmış ve hijyenik bir hastane veya sağlık merkezi ortamında bu işlemi yaptırmalısınız. Bunun yanı sıra, alanında uzman bir doktorun rehberliğinde yapılıyor olması da son derece önemlidir. Lazer epilasyon işleminde kullanılan lazer cihazını ve türünü muhakkak araştırmalısınız. İşlemin güvenli ve etkin bir şekilde yapılması için kıl ve cilt tipine uygun değerler doğru olarak belirlenmelidir. Bir başka deyişle, cilt rengi, kıl rengi ve kalınlığı, kıl yoğunluğu gibi kriterlere bakılarak doğru enerjinin tespit edilmesi gerekir. İşte bu noktada, bu hususa doğru bir şekilde karar verecek olan dermatologdan veya ona bağlı olarak çalışan uzmandan yardım alınmalıdır. Özel hastane ve klinikler, size aramış olduğunuz hizmeti en iyi şekilde sunacaktır. Cildinizi güneşten korumalısınız. Buna ek olarak, güneşten koruyucu kremleri tercih ettiğiniz takdirde bu işlemi her mevsim yaptırabilirsiniz. En az üç ay boyunca otuz veya daha yüksek faktör güneş koruyucusu kullanmalısınız” diye konuştu.

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