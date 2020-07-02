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Uzman estetisyen Jiyan Dalmış’tan cilt sağlığı önerileri

ŞIRNAK HABERLERİ  | 02.07.2020 14:34 | Son Güncelleme

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, cilt sağlığı ile ilgili uyarılarda bulunularak, her yaştan insanın cilt sağlığına önem vermesi gerektiğini söyledi.Cilt sağlığının yaşamın her anında önemli olduğunu belirten Dalmış, bu duruma önem verilmediği takdirde ciddi cilt sorunları ile karşılaşılabileceğini söyledi.

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış’tan cilt sağlığı önerileri

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, cilt sağlığı ile ilgili uyarılarda bulunularak, her yaştan insanın cilt sağlığına önem vermesi gerektiğini söyledi.
Cilt sağlığının yaşamın her anında önemli olduğunu belirten Dalmış, bu duruma önem verilmediği takdirde ciddi cilt sorunları ile karşılaşılabileceğini söyledi. Dalmış, "Cilt bakımının tek amacı güzel görünmek olmamalıdır. Herkesin bildiği gibi birçok kadın yalnızca estetik kaygılarla cilt bakımı yaptırıyor. Ancak, ruh ve beden sağlığının korunması noktasında da cilt bakımı işlemlerine ihtiyaç duyuluyor. İnsanların sadece kendileri için de cilt bakımına ve sağlığına dikkat etmeleri gerekiyor. Cilt bakımı yaptıracak olan kişinin yaşı gerçekten çok önemli değil. Önemli olan husus kişinin cilt yaşıdır. 35 yaşındaki bir kişi cilt bakımı yaptırdığı takdirde cilt yaşı 25 olabilir. Buna ek olarak, cildin yaşlanmasına sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılması için tek çare düzenli cilt bakımı yaptırmaktır. Düzensiz uykunun yanı sıra sigara ve alkol kullanımı, aşırı yorgunluk ve stres, ani hormon değişimleri, fast-food tüketilmesi, hava kirliliği, yetersiz sıvı tüketimi gibi sebeplerden dolayı cildin yaşlanması daha çabuk olabiliyor. Kadınlar makyajlarını silmeden uyuyor. Bu çok büyük bir hatadır. Kadınlar, vakitlerinin olmadığı zaman dilimlerinde ciltlerine yapacakları ufak dokunuşlar sayesinde bu durumu lehlerine çevirebilirler. Kadınların makyaj olup olmamasından bağımsız olarak her gece yatmadan önce ciltlerini temizlemeleri gerekir. Piyasada yaygın olarak bulunan cilt temizleme suyunun pamuğa dökülmesi sayesinde güzel bir cilt temizleme işleminin yapılabilir. Bu sayede, ciltte bulunan sivilce, siyah nokta ve leke gibi problemlerin oluşumunun önüne geçilebilir" dedi.

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