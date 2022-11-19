EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI 2022: Uzman öğretmenlik sınavını geçenler ne kadar alacak? MEB maaş farkını açıkladı!

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI 2022: Uzman öğretmenlik sınavını geçenler ne kadar alacak? MEB maaş farkını açıkladı!

19.11.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınavını geçenlerin ne kadar maaş alacakları merak konusu olurken, birçok kişi 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından; uzman öğretmen maaş farkı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. MEB, bugün yaptığı açıklamada Öğretmenlik Kariyer Basamakları olarak da bilinen yazılı sınavın tamamlandığını duyurdu. Sonuçlar 12 Aralık'ta açıklanacak. Peki, Uzman öğretmenlik sınavını geçenler ne kadar alacak? İşte Uzman öğretmen maaş farkı ile ilgili detaylar...

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI 2022: Uzman öğretmenlik sınavını geçenler ne kadar alacak? MEB maaş farkını açıkladı!

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü 81 ilde, 1.489 sınav merkezinde 28 bin 650 salonda gerçekleştirildi. Sınavda adaylara her biri 1 puan değerinde 100 soru yöneltildi. Uzman öğretmenlik sınavını geçenlerin ne kadar maaş alacağı ise adaylar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Uzman öğretmen maaş farkı...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN GEÇENLERİN MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Uzman öğretmen olanlar, maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 12 Aralık'da adayların erişimine açılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevapları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir....

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NEREDE YAYINLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav soruları ve cevap anahtarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldıÖğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldı
Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak?
KYK burs başvuruları ne zaman bitecek?KYK burs başvuruları ne zaman bitecek?

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Uzman öğretmenlik sınavında yasak olan eşyalar!

Uzman öğretmenlik sınavında yasak olan eşyalar!

Tutsak eş anlamlısı nedir?

Tutsak eş anlamlısı nedir?

AÖL birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak?

AÖL birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak?

Özlem eş anlamlısı nedir?

Özlem eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.