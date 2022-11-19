UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI 2022: Uzman öğretmenlik sınavını geçenler ne kadar alacak? MEB maaş farkını açıkladı!

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü 81 ilde, 1.489 sınav merkezinde 28 bin 650 salonda gerçekleştirildi. Sınavda adaylara her biri 1 puan değerinde 100 soru yöneltildi. Uzman öğretmenlik sınavını geçenlerin ne kadar maaş alacağı ise adaylar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Uzman öğretmen maaş farkı...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN GEÇENLERİN MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Uzman öğretmen olanlar, maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 12 Aralık'da adayların erişimine açılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevapları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir....

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NEREDE YAYINLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav soruları ve cevap anahtarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor.

