Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı

Uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Kasım 2022 Pazartesi günü uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi konusunda açıklamada bulundu. Uzman öğretmenlik sınavı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı olarak da bilinen Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavları uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Sınav 81 ilde yapılacak.

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVA GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 Pazartesi günü erişime açıldı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI



