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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı

15.11.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınavının ne zaman olduğu ve MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı geçtiğimiz gün yapılan açıklamanın ardından araştırılmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sınavda adaylara 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulayacak. 70 puan ve üzeri alan kişiler ise başarılı sayılacak. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? İşte MEB'den yapılan açıklama ve uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı...

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı

Uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Kasım 2022 Pazartesi günü uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi konusunda açıklamada bulundu. Uzman öğretmenlik sınavı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı olarak da bilinen Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavları uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Sınav 81 ilde yapılacak.

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVA GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 Pazartesi günü erişime açıldı.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi

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