Binlerce öğretmeni ilgilendiren uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavının başvuruları 6 Ekim 23.59'a kadar alındı. Şimdi ise sınavın gerçekleştirileceği tarih ve saat araştırılmaya başlandı. Peki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman? MEB uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022’de düzenlenecek. Sınav saat 10.00 itibarıyla başlayacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav giriş belgesi 14 Kasım'da MEB'in, 'www.meb.gov.tr' adresinden alınacak.

Sınavıb soru ve cevapları 19 Kasım 2022'de MEB'in, 'http://www.meb.gov.tr' ya da 'http://odsgm.meb.gov.tr' adresinden öğrenilecek.

SERTİFİKALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

