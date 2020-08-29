YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog Hanım Demirbaş: " Ne erkek kadından üstündür, ne kadın erkekten üstündür"

Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog Hanım Demirbaş: " Ne erkek kadından üstündür, ne kadın erkekten üstündür"

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.08.2020 14:10 | Son Güncelleme

Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog Hanım Demirbaş, son günlerde artan kadın cinayetleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak; "Öldürmeyi bırakalım; hiç kimse fiziksel şiddeti hak etmiyor.

Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog Hanım Demirbaş: " Ne erkek kadından üstündür, ne kadın erkekten üstündür"

Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog Hanım Demirbaş, son günlerde artan kadın cinayetleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak; "Öldürmeyi bırakalım; hiç kimse fiziksel şiddeti hak etmiyor. Buna kimsenin hakkı yok. Kişi; öfkeye, nefrete sebep olan her ne yaşadıysa onların temizlenmesi, doğru çözüme kavuşturması için mutlaka destek alması gerektiğine inanıyorum böyle felaketlerin önüne geçilmesi için" dedi.
Geçmişten bu yana erkeğin egemen olduğu bir toplumda yaşadığımız, sevgi anlayışının değiştirilerek kadınların da değer verilerek yetiştirilmesi gerektiğin ifade eden Demirbaş; "Kadın cinayetleri her zaman vardı, günümüze kadar artarak devam ediyor. Kadının sosyal rolünü hala günümüzde tam olarak yerini alamamasıdır. En önemli etkenlerden birisi kadının hala alt, değersiz varlık olarak görülmesi, bir yere sahip olmamasıdır. Erkek egemenliğinin olduğu bir toplumda yaşamaktayız. Bunun da tabi kökleri çok geçmişten geldiği için derin ve zorlu bir değişim söz konusu. Ne erkek kadından üstündür, ne kadın erkekten üstündür. Sosyal rollerimizle uyumlu bir şekilde kadınlar daha çocukken değer vererek, önemseyerek, saygı duyarak, Allah’ın emaneti olarak yetiştirdiğimizde kadınlarımız kendilerini daha kolay koruyabilmektedirler. Tabi ki sevgi anlayışımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Şiddet meyilli cümlelerden kurtulmamız gerekiyor. Sevgi anlayışımızı tekrar yeniden tanımlamamız lazım. Herkesi olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor" dedi.
"Erkekler daha üstünmüş gibi yetiştirmek sıkıntıya yol açabilir"
Erkeklerin kadınlardan üstünmüş gibi yetiştirilmesinin ileride sıkıntıya yol açabileceğini kaydeden Hanım Demirbaş; "Bir insan hata yapıyorsa ki bunun cezasını Allah kesecek, dünyada hakimler keser. İnsanı hatasıyla, eksisiyle sevmektir gerçek sevgi. Yaptığını eleştirebilirsiniz, ona kızabilirsiniz. Ama kızmanın da eleştirmenin de bir adabı vardır. Saygı çerçevesini aşmadan bize uymuyorsa yolumuzu ayırabiliriz. ‘Ben seviyorum, ya benimsin ya kara toprağın’ mantığından da uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü duygular ve hisler de değişebiliyor. Zorla güzellik olmaz, sevgi bitince bunu sürdürmenin gereği yok. Bu sefer sorunlar gitgide daha da büyür. Şiddet, cinnet, cinayet kaçınılmaz olur. Kadına çocukken hak ettiği değeri vermek gerekir, insan olarak saygı duymak lazım. Erkekler daha üstünmüş gibi onları pohpohlayarak diğer tarafı da azarlayarak yetiştirmek ileride sıkıntıya yol açabilir." ifadelerini kullandı.
"Öfke sebebinin temizlenmesi için destek alınması şart"
Kişinin öfkeye, nefrete sebep olanları temizlemesi için destek alması gerektiğin vurgulayan Demirbaş; "Herkesi olduğu gibi kabul eden, saygıyla yaklaştığımız sevgi anlayışıyla bunu değiştirmemiz gerekiyor. Biz kim oluyoruz ki bir insanı öldürebiliyoruz? O insanın neler yaşadığını bizler bilemeyiz. En büyük hatayı da şöyle yapıyoruz, hep dışa bakıyoruz. Yani günah keçisi arıyoruz; insanları, koşulları suçluyoruz. Bizim saldırgan, öfke, kin dolu davranışlarımızı açıklayan, hatta cinayet işlememize sebep olan dış etkenler sanki biz masumlaştırıyor. Hayır, öyle bir dünya yok. Bunun tek sorumlusu bizim kendi iç dünyamızdır. Herkesin herkesi öldürmediğine göre öldürenler neden öldürüyor ona bakmamız gerekiyor. Kişi; öfkeye, nefrete sebep olan her ne yaşadıysa onların temizlenmesi, doğru çözüme kavuşturması için mutlaka destek alması gerektiğine inanıyorum böyle felaketlerin önüne geçilmesi için" şeklinde konuştu. Hiç kimsenin şiddeti hak etmediğini, bir suç varsa sevgi çerçevesinde hukuki yollardan hakkın aranması gerektiğin belirten Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog Hanım Demirbaş konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Bir insanı öldürmek için haklı bir sebep yoktur. Öldürmek sadece Allah’ın elinde ve kudretinde olan bir şeydir. Orada Allah’a şirk koşuluyor, Allah’ın görevi üstleniliyor. Bir insanın canına son veriliyor. Bu nasıl büyük bir suçtur? Burada hangisinin suçu ağır basıyor, gayet ortada. Kadın günah işliyor veya başka bir şey yapıyorsa onunla yolumuz ayırırız ya da cezası neyse hukuki yollara başvururuz. Kadının hiç mi suçu yok? Kadın bir suç işliyorsa onun da iç dünyasına bakmak lazım, ne oldu da o suçu işledi. Öldürmeyi bırakalım; hiç kimse fiziksel şiddeti hak etmiyor. Buna kimsenin hakkı yok."
Demirbaş ayrıca kadına işlenen suçlara karşı cezaların caydırıcı olmadığını, yasal bir düzenlemenin gerektiğini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı
Altayspor ile Bandırmaspor hazırlık maçı yaptı
Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”
Başkan Şerifoğulları, “Attığımız her adımla şehrimizi ihtiyaçlar doğrultusunda yarınlara hazırlıyoruz”
Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı
Elazığ’da yangın, çevreyi dumanlar sardı
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat yaralandı
Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat yaralandı
Minibüs sinyalizasyon direğine çarptı: 2 yaralı
Minibüs sinyalizasyon direğine çarptı: 2 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:58
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:20
Yatsı
20:42

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kayserisporlu futbolcular sevinçli
Kayserisporlu futbolcular sevinçli
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.