Uzmandan “Güneş koruyucusuz asla dışarı çıkmayın” uyarısı

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hacer Köksal, yaz mevsimiyle birlikte güneş yanıkları, böcek ısırıkları, ter bezi problemleri, havuz enfeksiyonları ve deri alerjilerinin gerekli önlemler alınmadığında ciddi sorunlar oluşturduğunu ifade ederken, “Bazı saatlerde güneşe koruyucusuz çıkmayın diyoruz, ancak hastalarımız bırakın güneş koruyucuyu güneşin zararlı ışınlarını emici özelliği olan yağları sürüp saatlerce güneşlenip 2. derece ciddi güneş yanıklarıyla karşımıza geliyorlar” dedi.

İzmir Kent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hacer Köksal, yaz mevsiminde cildi isyan ettiren faktörlere dikkat çekti. Bu dönemde karşılaştıkları deri problemlerini 5 başlık altında toplayan Uzm. Dr. Köksal, “Mevsime uyum sağlamak için derimizi açıkta bırakan kıyafetlere geçince güneş ışınlarına daha çok maruz kalıyoruz. Bu da çeşitli deri sorunlarına yol açıyor, başta güneş yanıkları olmak üzere böcek ısırıkları, deri alerjileriyle yanı sıra ter ve havuz kaynaklı deri enfeksiyonları şikayetiyle kliniğimize başvuran hasta sayısı her geçen gün artıyor” diye konuştu.

Güneş yanıkları konuşunda her yıl yaz mevsimi başlarken defalarca uyarıda bulunduklarını kaydeden Köksal, “Ama yine de bu soruna engel olamıyoruz. Güneş ışınlarının dik geldiği ve yakıcı etkisinin fazla olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça güneş koruyucusuz dışarıda bulunmayın uyarısı yapıyoruz. Ama hastalarımız bırakın güneş koruyucusuz çıkmayı güneşin zararlı ışınlarını emici özelliği olan yağları sürüp saatlerce güneşleniyorlar. Tabii ki sonucunda da derinin su toplamasına kadar giden 2. derece yanıklarla karşımıza geliyorlar. O nedenle uygun güneş koruyucusuz asla dışarı çıkılmamalı. Diğer bir problem derimizi açıkta bırakan kıyafetler giymenin yanında plajda, ormanda, bahçelerde vakit geçirmeye bağlı olarak böcek ısırıkları. Sinek, arı, kene, örümcek ve daha birçok canlının derimiz üzerinde ısırığı sonrası salgısının zehirli veya alerjik etkisiyle derimiz şişer, kızarır kaşınır, bazen ağrı ve ısı artışı eşlik eder. Her böcek ısırığı deri enfeksiyonuyla sonuçlanmaz ancak yine de bu konuda dikkatli olup kızarıklık, şişlik, ağrı belirtileri giderek artıyorsa mutlaka dermatoloji hekimine başvurulmalıdır” dedi.