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Uzmanından salmonella bakterisine ilişkin uyarılar

19.09.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gelişim Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu: - "Bakterinden korunmak için öncelikle tükettiğiniz besinlerin hijyeninden emin olun. Gıdaların hazırlanmasında kontaminasyonların önlenmesi gerekir. Çabuk bozulacak ürünlerde soğuk muhafaza yapılarak üretilmesi veya lojistiğinin yapılması oldukça önemli"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu, salmonella (salmonellozis) bakterisine ilişkin ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, çocukların sıkça tükettiği ambalajlı atıştırmalık ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisi, her yıl binlerce can kaybı ve ekonomik kayıplara sebep oluyor. Çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 yiyecekte salmonella tespit edilmesi üzerine, dünya harekete geçti. Genellikle hayvansal besinlerden insanlara geçen bakteri, kusma, karın ağrısı, ishal, ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nizamlıoğlu, salmonella bakterisinin bir yaşından küçük çocuklarda bu bakterinin daha fazla görüldüğünü, belirtilerin 1-7 gün arasında sürdüğünü ve hastalığın şiddetinin alınan bakteri sayısına ve kişinin direncine bağlı olarak değiştiğini bildirdi.

- "Etkeni tanıyın, bakteriden korunun"

Ciddi bir halk sağlığı riski oluşturan salmonella, gıda kaynaklı enfeksiyonlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son dönemlerde dünyaca ünlü markaların ambalajlı ürünlerinde tespit edilen bakteri, bu ürünleri tüketenlerin akıllarına "Acaba ben de bu bakteriyi kaptım mı?" sorusunu getirdi.

Salmonellanın doğada ve çevrede yaygın bulunuşunun, insanlara bulaşmasını kolaylaştırdığını belirten Nizamlıoğlu, etkeni tanımanın, enfeksiyonun özelliklerinin ve risk faktörlerinin bilinmesinin, korunma ve kontrolde oldukça önemli olduğunu vurguladı.

- Gıda kaynaklı her 3 salgından biri Salmonella'dan

2 bin 600’ün üzerinde türü bulunan Salmonella bakterisine daha çok 1 yaşından küçük çocuklarda rastlandığını aktaran Nizamlıoğlu, "AB'deki gıda kaynaklı her üç salgından biri Salmonella’dan kaynaklanıyor ve insanlarda en sık bildirilen ikinci gastrointestinal enfeksiyonu. Antibiyotiklerin yaygın olarak hayvan yemlerine katılması ve bilinçsizce kullanılması sonucu, çok sayıda antibiyotiğe dirençli hayvan yetiştiği için bu bakterinin daha da arttığını gözlemliyoruz. Hastalığın toksik etkisi ise küçük çocuk, yaşlı ve başka hastalığı olanlarda daha şiddetli olarak seyrediyor olması." ifadelerini kullandı.

Nizamlıoğlu, Salmonella’da ölüm oranın yüzde 1’in altında kaldığını, riskli besinler arasında en çok kırmızı et, kanatlı eti, yumurta ürünlerinde bulunduğunun altını çizdi.

Bakteriden korunmanın yollarına ilişkin bilgi veren Nizamlıoğlu, "Hayvansal ürünlerle ilişkisi olabilecek süt, krema ve kremalı ürünler, mayonez, su ürünleri (midye, karides vs), salatalar, hazır yemekler, sebze ve meyveler gibi yiyecekler yüksek risk grubunda bulunuyor. Bakterinden korunmak için öncelikle tükettiğiniz besinlerin hijyeninden emin olun. Gıdaların hazırlanmasında kontaminasyonların önlenmesi gerekir. Çabuk bozulacak ürünlerde soğuk muhafaza yapılarak üretilmesi veya lojistiğinin yapılması oldukça önemli. Aynı zamanda gıdalardaki mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek için etkin ısıl işlem (pastörizasyon) de yapılmalıdır." açıklamasında bulundu.

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