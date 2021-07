Uzmanından "üniversite ziyaretlerinde Kovid-19 kurallarına uyalım" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, tercih tanıtım günleri kapsamında üniversitelere yönelik ziyaretlerin artması sebebiyle uyarılarda bulunarak "Sınıflar, kantinler, kapalı alanlar gibi ortak kullanım alanlarında mutlaka mesafeye dikkat edilmeli ve maske kesinlikle çıkarılmamalı." dedi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Topkaya, salgın boyunca farklı platformlarda yapılan bilgilendirme çalışmalarıyla toplumda bu anlamda bir bilinç düzeyinin oluştuğunu belirtti. Sürecin çok dinamik olduğunu ve virüste mutasyonlar ve varyantlar oluşmaya devam ettiğini anımsatan Topkaya, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi bitmiştir" açıklaması yapılana kadar maske takmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Topkaya, özellikle üniversitelerde devam eden tercih tanıtım günlerinde alınması gereken önlemlerle ilgili önemli bilgiler de aktardı. Yeditepe Üniversitesi Kampüsü’nün Türk Standartları Enstitüsü tarafından “Güvenli Kampüs” olarak ilan edildiğini belirten Topkaya, "Pandemi çok dinamik bir seyir izledi ve izlemeye devam ediyor. Biz de bu dinamiğe uygun şekilde olası riskleri tahmin etmeye çalışarak üniversite bünyesinde gerekli önlemleri aldık. Kampüste güvenli hayatın sürdürülebilmesi konusunda gerekli çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." bilgilerini verdi.

- "Sürdürülebilir çözümler gerekli"

Topkaya, salgının başında, virüsün nerelerden bulaşabileceğinden hastalığın seyrine kadar birçok noktada bilinmeyenlerin olduğunu anımsatarak, "Ancak günümüzde her gün elde edilen yeni bilgilerle de önemli bir noktaya gelindiğini söylemek mümkün. Şu an için vaka sayılarındaki artışı gözlemlesek de yaklaşık 2 yıla varan bu seyirde sürekli olarak tam kapanmayla devam edecek bir sürecin de sürdürülebilir olmadığını biliyoruz. Her anlamda sürdürülebilir bir yaşam için kurallara uymak şart." açıklamasında bulundu.

Şu anda toplumun yaklaşık yüzde 30’unun iki doz, yüzde 48’inin ise tek doz aşılanmış olduğuna dikkati çeken Topkaya, “Bunun yanında toplumun bir kısmı da hastalık geçirerek doğal bağışıklık kazandı. Ancak aşının sağladığı bağışıklığı kontrol edemeyeceğimiz ve herkese sürekli antikor test yapılamayacağı için herkesin kurallara uyarak hem kendisini hem de toplumun genelini korumakla görevli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Aşılanmak rehavete düşürmemeli"

Aynur Eren Topkaya, aşılanan kişilerin de “Bir daha virüsle karşılaşmayacağım ya da bulaştırmayacağım” düşüncesiyle önlem almaktan vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizerek, şunları aktardı:

“Ülkemizde de 2021 yılı başından itibaren aşılanma başladı. Dolayısıyla hem hastalığı geçirerek hem de aşılanarak oluşan toplumsal bağışıklık da belli bir seviyeye ulaştı. Ancak hem doğal hem de aşıyla gelen bağışıklığın miktar ve süre olarak kişiden kişiye değiştiğini gördük. Yapılan çalışmalarla, kişiden kişiye farklı olmak kaydıyla, bağışıklığın 9-11 ay sürebildiği ortaya çıktı. Bu nedenle aşılanmak bizi asla rehavete sürüklememeli.”

Enfeksiyon geçirenlerin de yeniden enfeksiyon geçirebileceğini anımsatan Topkaya, “Dolayısıyla aşılananların da yeniden enfeksiyon geçirebileceği unutulmamalı. Bu nedenle hem başlayacak akademik yılda hem de tercih sürecinde tüm önlemler yeniden gözden geçirilmeli." uyarısında bulundu.

- "'Maske, mesafe ve hijyen' altın kural olmaya devam ediyor"

Topkaya, virüsün bulaşmasını önlemek için alınabilecek en öneli önlemlerin “maske, mesafe ve hijyen” olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bu nedenle sınıflar, kantinler, kapalı alanlar gibi ortak kullanım alanlarında mutlaka mesafeye dikkat edilmeli ve maske kesinlikle çıkarılmamalı. Bununla birlikte açık alanlarda da kapalı alana göre daha düşük olmakla birlikte virüsün bulaş riski olduğu unutulmamalı. Bir arada olduğumuz ortamlardaki kişilerin bağışık olup olmadığını bilemediğimiz gibi herkesin her an virüsü taşıyabileceği ve bunu da aktarabileceği riski göz önündü tutulmalı. Açık alanlarda da maksimum önlemler alınmalı. Yeni Delta mutasyonunda bulaş riskinin daha fazla olduğunu biliyoruz. Şu an en yaygın mutant virüs delta olduğu için de mesafemiz 1,5 metreden, 2 metreye çıktı." ifadelerini kullandı.

- Güvenli kampüste güvenlik önlemleri

Prof. Dr. Topkaya, Yeditepe Üniversitesi kampüsünde sağlık ve güvenlik anlamında gerekli tüm önlemlerin alındığının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Kapılarda gerek HES kodu gerekse ateş kontrolüyle risk taşıyabilecek kişilerin kampüs alanına girişleri kontrol altına alınıyor. Ana giriş kapılarında ve binalarda tiriaj alanları oluşturuldu. Revirde düzenlemeler yapıldı. Tüm sağlık ekibi olası anlık şikâyetler için gerekli hazırlıklarını yaptı. Kampüs içinde teması en aza indirecek, kapalı alanlarda kalabalık şekilde bulunmayı önleyecek gerekli altyapı çalışmaları yapıldı. Mesafeye uyum için işaretleme ve uyarılar oluşturuldu. Bu konuda gerekli uyarıları yapmak konusunda tüm görevliler de bilgilendirildi. Maske takmak unutulsa dahi görev yapan arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapmaları konusunda eğitildi. Biz ‘Güvenli Kampüs’ standartları gereği alacağımız güvenlik önlemlerinden hiçbir şekilde taviz veremeyiz. Sürdürülebilir eğitim için gerekli tüm önlemleri alarak çocuklarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız.”