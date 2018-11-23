Balığı kızartmadan önce birçok kişi una buladıktan sonra kızgın tavaya atarak kızartır. Bunu yapmaktaki en büyük amaç balıkların tavaya yapışmasını önlemek ve çıtır çıtır lezzetli balıklar hazırlamaktır. ancak damak tadınızı güzelleştirirken sağlığınızı çok büyük riske attığınızın farkında değilsiniz...

Uzmanlar açıkladı: Balığı una bulayıp kızartmak kansere neden oluyor!

Mısır unuyla pişirilen balıkların lezzetine diyecek yoktur. Ancak sağlıklı bir hayat arıyorsanız bazı pişirme tekniklerinden vazgeçmelisiniz!

Uzmanlar sağlık açısından balığı unlayıp kızartma şeklini oldukça sağlıksız buluyor Karbonhidrat ve şekerin yüksek sıcaklığa uğraması kanserojik maddeleri açığa çıkarıyor. Karbonhidratın aşırı yüksek ısıya maruz kalması HMF (Heterosiklik Amino Asit) adı verilen zararları bileşenleri ortaya koyar. Bu bileşenler, hücrelerde kanser oluşumuna sebep olur.

Beslenme şeklinizden unlu kızartmaları ve hatta tüm kızartma çeşitlerini çıkartmakta fayda var Aynı zamanda balıkta bulunan amino asitlerin de aşırı sıcağa maruz kalması, yine HMF adı verilen kanserojen maddeleri ortaya çıkarır. Bu bileşenler yağda kızartılan ürünlerde kendini gösteriyor.

Balıkları nasıl pişirelim? Buğulama en sağlıklı yöntemdir. Buğulamanın yanı sıra haşlama yöntemini de tercih edebilirsiniz. Balığı düşük sıcaklıkta fırına verebilirsiniz. Yüksek ısıdan vazgeçin, daha sağlıklı bir hayat yaşayın.