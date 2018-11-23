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Uzmanlar açıkladı: Balığı una bulayıp kızartmak kansere neden oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.11.2018 11:51 | Son Güncelleme

Balığı kızartmadan önce birçok kişi una buladıktan sonra kızgın tavaya atarak kızartır. Bunu yapmaktaki en büyük amaç balıkların tavaya yapışmasını önlemek ve çıtır çıtır lezzetli balıklar hazırlamaktır. ancak damak tadınızı güzelleştirirken sağlığınızı çok büyük riske attığınızın farkında değilsiniz...

Balığı kızartmadan önce birçok kişi una buladıktan sonra kızgın tavaya atarak kızartır. Bunu yapmaktaki en büyük amaç balıkların tavaya yapışmasını önlemek ve çıtır çıtır lezzetli balıklar hazırlamaktır. ancak damak tadınızı güzelleştirirken sağlığınızı çok büyük riske attığınızın farkında değilsiniz...

Uzmanlar açıkladı: Balığı una bulayıp kızartmak kansere neden oluyor!

Mısır unuyla pişirilen balıkların lezzetine diyecek yoktur. Ancak sağlıklı bir hayat arıyorsanız bazı pişirme tekniklerinden vazgeçmelisiniz!

Uzmanlar sağlık açısından balığı unlayıp kızartma şeklini oldukça sağlıksız buluyor

Uzmanlar sağlık açısından balığı unlayıp kızartma şeklini oldukça sağlıksız buluyor
Karbonhidrat ve şekerin yüksek sıcaklığa uğraması kanserojik maddeleri açığa çıkarıyor. Karbonhidratın aşırı yüksek ısıya maruz kalması HMF (Heterosiklik Amino Asit) adı verilen zararları bileşenleri ortaya koyar. Bu bileşenler, hücrelerde kanser oluşumuna sebep olur.

Beslenme şeklinizden unlu kızartmaları ve hatta tüm kızartma çeşitlerini çıkartmakta fayda var

Beslenme şeklinizden unlu kızartmaları ve hatta tüm kızartma çeşitlerini çıkartmakta fayda var
Aynı zamanda balıkta bulunan amino asitlerin de aşırı sıcağa maruz kalması, yine HMF adı verilen kanserojen maddeleri ortaya çıkarır. Bu bileşenler yağda kızartılan ürünlerde kendini gösteriyor.

Balıkları nasıl pişirelim?

Balıkları nasıl pişirelim?
Buğulama en sağlıklı yöntemdir. Buğulamanın yanı sıra haşlama yöntemini de tercih edebilirsiniz. Balığı düşük sıcaklıkta fırına verebilirsiniz. Yüksek ısıdan vazgeçin, daha sağlıklı bir hayat yaşayın.

Unlu kızartmadan vazgeçmem diyenler için önemli bir tavsiye;

Unlu kızartmadan vazgeçmem diyenler için önemli bir tavsiye;
Kızartma sonucu oluşan zararlı maddeleri yok etmek için en etkili olan besin C vitaminidir. Kızartma sonrasnda bolca limon veya yeşillik tüketin. Eğer hamsiyi una bulayıp kızarttıysanız mutlaka üzerine limon sıkarak tüketin.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
atın ölümü arpadan olsun. lezzetleri terketmek kimsenin işine gelmez. hatta o uzmanlar bile bu lezzetlerden vaz geçemez.
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