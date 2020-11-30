Uzmanlar açıkladı: Hamsiyi kılçığıyla birlikte yerseniz...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman, "Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaş almak için sofralarınızda balığa daha fazla yer açmalısınız. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde hem kendimizin hem de çocuklarımızın sağlığını korumak için D vitamini ve omega-3 yönünden çok zengin olan balığı bol bol tüketmemiz gerekiyor” diyor.

PİŞİRME ŞEKLİNE DİKKAT

Balığın iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra biyo yararlılığı ve vücut tarafından sindirilme oranı yüksek bir besin olduğuna dikkat çeken Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, “A ve D vitamini, çinko, fosfor, iyot magnezyum ve selenyum olmak üzere kaliteli vitamin ve mineral içeriğine sahiptir” diyor.

BALIĞIN YANINDA LİF KAYNAĞI BESİNLER TÜKETİN

Balıktan istenilen faydayı sağlayabilmek için pişirilme yöntemi önemli. Izgara, fırında veya buğulama şeklinde pişirme yönteminin daha sağlıklı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, yağda kızartılan balığın kolesterol ve yağ oranı arttığı için sağlığa olan faydasının azaldığını belirtiyor. Ayrıca balığın yanında lif yönünden zengin, yüksek vitamin ve mineral içeren koyu yeşil yapraklı, az zeytinyağlı bol limonlu salata yemek, C vitamini ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlıyor. “Fırında baharatlarla lezzetlendirdiğiniz balığa, mantar brokoli ve kuşkonmaz ekleyebilirsiniz” önerisinde bulunan Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, balık tüketiminin Covid-19 döneminde daha da önem kazanan güçlü bağışıklık sistemimize olumlu etkilerini 6 temel noktada topluyor: