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Uzmanlar açıkladı: Hamsiyi kılçığıyla birlikte yerseniz...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 30.11.2020 11:56 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar açıkladı: Hamsiyi kılçığıyla birlikte yerseniz...

Sağlıklı beslenerek birçok hastalığa karşı vücudunuzu koruma altına alabilirsiniz. D vitamini ve Omega-3 kaynağı olan balık tüketimini artırmanız için 6 önemli nedenden bahsedeceğiz, buyursunlar.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman, "Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaş almak için sofralarınızda balığa daha fazla yer açmalısınız. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde hem kendimizin hem de çocuklarımızın sağlığını korumak için D vitamini ve omega-3 yönünden çok zengin olan balığı bol bol tüketmemiz gerekiyor” diyor.

PİŞİRME ŞEKLİNE DİKKAT

Balığın iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra biyo yararlılığı ve vücut tarafından sindirilme oranı yüksek bir besin olduğuna dikkat çeken Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, “A ve D vitamini, çinko, fosfor, iyot magnezyum ve selenyum olmak üzere kaliteli vitamin ve mineral içeriğine sahiptir” diyor.

BALIĞIN YANINDA LİF KAYNAĞI BESİNLER TÜKETİN

Balıktan istenilen faydayı sağlayabilmek için pişirilme yöntemi önemli. Izgara, fırında veya buğulama şeklinde pişirme yönteminin daha sağlıklı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, yağda kızartılan balığın kolesterol ve yağ oranı arttığı için sağlığa olan faydasının azaldığını belirtiyor. Ayrıca balığın yanında lif yönünden zengin, yüksek vitamin ve mineral içeren koyu yeşil yapraklı, az zeytinyağlı bol limonlu salata yemek, C vitamini ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlıyor. “Fırında baharatlarla lezzetlendirdiğiniz balığa, mantar brokoli ve kuşkonmaz ekleyebilirsiniz” önerisinde bulunan Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, balık tüketiminin Covid-19 döneminde daha da önem kazanan güçlü bağışıklık sistemimize olumlu etkilerini 6 temel noktada topluyor:

Somon, ton, sardalye, alabalık, hamsi, uskumru ve istavrit gibi yağlı balıklar, omega-3 açısından oldukça zengindir. Omega-3 bizi kalp krizi ve kalp damar hastalıklarına karşı korur. Balık, kemiklerimiz için oldukça faydalıdır.

HAMSİYİ KILÇIKLARIYLA TÜKETİN

Kılçıklarıyla birlikte tükettiğimiz ton, hamsi, sardalye gibi küçük balıklar kalsiyum ve fosfor için harika kaynaklardır. Bu özelliği nedeniyle kemik erimesi yaşayanlar ve menopoz dönemindeki kadınlar bolca tüketmelidir.

Yağ oranı az, kalorisi oldukça düşüktür. İçeriğinde sağlık için önemli olan omega-3 yağ asitlerinin bulunmasının yanı sıra, kırmızı ete göre daha az yağlıdır. Balıkların sindirimi oldukça kolaydır.

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HAMİLELER İÇİN MÜKEMMEL BİR BESİN

Balık, demir ve çinko olmak üzere iki değerli mineralden oldukça zengindir. Büyüme ve gelişme çağında çocuklar için hem de hamileler için mükemmel bir besin kaynağıdır.

Balık hepimiz için yararlı olan A, B ve D vitaminlerini bol miktarda içermektedir. İçerdiği A vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücut direncimizi artırmaktadır. Aynı zaman da tirot içinde iyot bakımından zengindir.

Son yıllarda D vitamini eksikliği ile birçok hastalık ilişkilendirilmesinin yanı sıra obezitenin de nedenleri arasındadır. Balık ve deniz ürünleri D vitaminin en güzel kaynağıdır. Kemik sağlığı ve gelişimi için D vitamini açısında zengindir.

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