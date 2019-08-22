Uzmanlar ikiye ayrıldı: Zeytin çekirdeği yutmak faydalı mı yoksa zararlı mı?

Zeytin çekirdeğinin birçok sağlık problemine çözüm olduğunu savunanlar ve aslında bu çekirdeği yutmanın zararlı olduğunu söyleyenler var. Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Prof. Dr. Canan Karatay'a göre zeytin çekirdeğini yutmak gerekiyor çünkü;

Sindirim problemlerine çözüm olur. Eğer kabızlık sorunu yaşıyorsanız zeytin çekirdeğiyle bunun üstesinden gelebilirsiniz.

Basur sorunu yaşayanlar günde 5, 6 adet zeytinin çekirdeğini yuttuğunda bu sorunu ortadan kaldırabilir.

Düzenli olarak zeytin çekirdeği yutarak kansere karşı önlem alabilirsiniz.

Mide yanmasına iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır...

Canan Karatay'ın zeytin yutma konusunda iddiaları bu şekilde. Kendisi her gün yaklaşık 30,40 adet zeytin yediğini söylüyor. Aynı zamanda günde 5, 6 adet zeytin çekirdeği yuttuğunun da altını çiziyor.

Dr. Fevzi Özgönül de yutulması gerektiğini söyleyenlerden. Dr. Özgünül, zeytin çekirdeği yuttuğunuzda;

Basur ve prostat problemlerine çözüm oluyor.

Kanserli hücre oluşumunu engelliyor.

Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.

Kabızlık problemini çözüyor.

Mide yanmasını önlüyor.