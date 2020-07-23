Uzmanlar uyardı! Eğer o gruptaysanız sakın ketojenik diyete başlamayın...

Ketojenik beslenme bir dönem bazı hastalıkların tedavisinin tamamlayıcısı olarak uygulanırken günümüzde yalnızca kilo vermek amacıyla uygulanıyor. Sürdürülebilirliği olmayan bu beslenme şeklinin vücut üzerinde zararlı etkileri de bulunur. Gelin, ketojenik beslenmeye yakından bakalım.

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik diyette alınan enerjinin büyük çoğunluğu yağdan oluşmakla birlikte karbonhidrat ve protein içeren besinlerin tüketimi düşüktür. Bu nedenle uygulanması zor, uzun süreli sürdürülmesi ise zararlı bir beslenme türüdür. Vücudun metabolik sürecinde önce karbonhidratlar sindirilmeye başlanır. Tüketilen besinlerdeki ve depo karbonhidratlar tükendikten sonra yağların sindirimine geçilir. Vücuttaki yağlar da tüketildikten sonra son olarak protein sindirimine geçilir. Ketojenik beslenmede de bu ilke kullanılır. Düşük karbonhidratlı ve yüksek yağ içerikli beslenmeyle yağlar yıkılır ve keton cisimcikleri oluşur.

NEDEN TERCİH EDİLİR?

Epilepsi hastalarının yaşadıkları nöbetlerin azaltılmasında ketojenik beslenmenin etkili olduğu biliniyor. Ayrıca Parkinson, Azheimer, otizm gibi bazı hastalıklarda da ilaçla tedaviye yardımcı olarak ketojenik beslenme uygulanabiliyor. Normalde olduğundan tamamen farklı bir dağılımda beslenme düzenine sahip olduğu için ketojenik beslenmenin kilo kaybı için kullanılmasında doktor tavsiyesine uyulması oldukça önemlidir.