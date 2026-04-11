YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

15 saatte hazırlanıyor! Kapış kapış gidiyor: Trabzon’un tenekede pişen ekmeği

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaklaşık 15 saat süren pişirme süreciyle hazırlanan "tenekede mısır ekmeği", hem yöre halkının vazgeçilmezi hem de şehir dışından yoğun talep gören geleneksel lezzetler arasında yer alıyor.

Gökçen Kökden

Kendine has hazırlanışı ve pişirme tekniğiyle öne çıkan ekmek, uzun süre tazeliğini korumasıyla dikkat çekiyor.

UZUN SAATLER PİŞMESİ LEZZETİNİ ARTIRIYOR

Araklı'da 10 yaşından beri pazarcılıkla uğraştığını ve mısır ekmeğini ise yaklaşık 30 yıldır ürettiğini söyleyen 55 yaşındaki Halil Danışmaz, 18-20 kg'lık tenekede pişen mısır ekmeğinin en önemli farkının pişirme süresi olduğunu belirterek, "Unu ve yoğrulma şekli aynı olsa bile pişirme süreci fark oluşturuyor. Bu ekmek fırında 13-14 saat bekliyor, daha serin ve kıvamlı pişiyor. Bu da lezzetini artırıyor" dedi.

30 YILLIK GELENEK

Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olan tenekede mısır ekmeğinin Araklı'dan başlayarak Trabzon geneline yayıldığını ifade eden Danışmaz, "Bizim özümüzde mısır var. Mısırla doğmuş, mısırla büyümüşüz. Bu yüzden mısır ekmeğinden vazgeçemiyoruz" diye konuştu.

Ekmekte kullanılan soya fasulyesi ununun hem renk hem de lezzet kattığını kaydeden Danışmaz, "Bu un ekmeğin kızarmasını sağlıyor ve doğal olarak tat veriyor. Hamurun kıvamı çok önemli. O kıvamı tutturamazsan ekmeğin kalitesi düşer ve müşteri hemen fark eder" ifadelerini kullandı.

Tenekede pişirmenin en önemli nedenlerinden birinin kullanılan kapların yapısı olduğunu vurgulayan Danışmaz, "Teneke kapların paslanmaması önemli. Ayrıca kap ne kadar büyük olursa ekmek o kadar iyi pişiyor. Küçük kapta yapılan ekmek daha fazla yanıyor ve lezzeti diğerine göre daha az oluyor" dedi.

EN AZ BİR HAFTA TAZELİĞİNİ KORUYOR

Ekmeğin en az bir hafta tazeliğini koruyabildiğini belirten Danışmaz, "Küflenme olursa sadece o kısmı kesilip tüketilebilir, herhangi bir sağlık riski yoktur. İl dışına ve şenliklere gönderim yapıyoruz. Kargoyla müşterilerimize ulaştırıyoruz" diye konuştu.
Kilogramı 60 TL'den satılan tenekede mısır ekmeğinin ağırlığının 18-20 kilogram arasında değiştiğini belirten Danışmaz, "Mısır ekmeğinin belirli bir öğünü yoktur, o su gibidir; her zaman tüketilebilir" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sütü bu şekilde saklayanlara kötü haber! Resmen zehre dönüşüyorSütü bu şekilde saklayanlara kötü haber! Resmen zehre dönüşüyor
Dışı portakal, içi domates! Bu meyve ülke dışına çıkarılamıyorDışı portakal, içi domates! Bu meyve ülke dışına çıkarılamıyor

Anahtar Kelimeler:
Trabzon ekmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Set durdu, başrol ifadeye geldi! İşte verilen karar

Set durdu, başrol ifadeye geldi! İşte verilen karar

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.