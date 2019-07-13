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Uzmanlar uyardı: Yılan sanıp öldürmeyin

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Bilecik ve ilçelerinde son zamanlarda görülmeye başlayan ve 'kör yılan' olarak bilinen oluklu kertenkelelerin zararsız ve zehirsiz olduğu belirtildi ve uzmanlar "öldürmeyin" uyarısı yaptı.

Uzmanlar uyardı: Yılan sanıp öldürmeyin

Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu adına açıklama yapan Hakan Ertürk ve Tuncay Erik, Bilecik'te bulunan ve halk arasında kör yılan olarak bilinen çiftçi dostu, tehlikesiz ve zehirsiz oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığı için yılan sanılarak öldürüldüğünü belirti. Hakan Ertürk yaptığı açıklamada, bu canlının esasen karınca, küçük böcekler, salyangoz ve çekirgeler ile beslendiğini bu yönüyle çiftçi dostu bir hayvan olduğunu söyledi. Ertürk “Yetişkinlerin boyu 150 santimetreye kadara ulaşabilirken oluklu kertenkele ele alındığında bile ısırmıyor. Doğadaki en uysal hayvanlardan biri olarak kabul edilen fakat yapı itibariyle yılana benzeyen oluklu kertenkeleyi yılanlardan ayıran en büyük özellik ise göz kapaklarının olmaması. Derisinin yan kısımlarında bulunan ve derin yarıklar gibi görünen olukları da bu uysal canlıların yılanlardan ayrılmasını sağlıyor, el ve ayağa sahip diğer kertenkele cinslerinden hiç bir farkı olmayan oluklu kertenkeleler sulak alanlarda yaşıyor” ifadesini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
oluklu kertenkele kör yılan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yılan olsa bile niye öldürüyorsun ki. Doğada görürsen zaten senden kaçar, dokunma. Yerleşim yerine yakınsa söyle yetkiliye alıp doğaya bıraksın. Her canlının doğada bir görevi var. İnsanlar hariç...
hiçbirşeyi öldürmeyin can vebali çok büyük yılan olsa dahi öldürmeyin.. onlarda Allahı zikrediyorlar.. rabbim felaketle sınar sizi
MİLLET SİVRİ SİNEK GÖRÜNCE SALDIRIYOR BUNU GÖRSELER BENZİN DÖKERLER
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